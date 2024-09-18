Рианна появилась на публике в махровом платье-халате с глубоким вырезом. Фото

Певица Рианна снова экспериментирует со стилем и в очередной раз появляется на публике в одежде, которая, на первый взгляд, не сочетается. В этот раз звезда прибыла на презентацию новой линейки своей косметики для волос Fenty Hair в Лондоне в махровом платье-халате цвета сливочного масла.

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Этот оттенок считается одним из самых трендовых в 2024 году. Ее наряд максимально открыл декольте и обнажил плечи. OBOZ.UA собрал фото Рианны в новом образе.

Длина платья достигала лодыжки. Из-за пошива наряда в стиле халата артистке удалось получить эффект большого выреза на ноге. Всю конструкцию держал вместе пояс. Почти в тон к халату Рианна подобрала каблуки с острым мысом золотого цвета. На ее правой ноге засветился золотой браслет с бриллиантами.

В частности, из аксессуаров звезда выбрала длинные золотые серьги и два кольца с большими драгоценными камнями. Ее маникюр максимально дополнял образ – классическое покрытие сливочного цвета с хромовым переливом.

Для демонстрации своей линейки по уходу за волосами певица сделала легкую укладку, создав невесомые волны. Известно, что настоящие волосы Рианны очень короткие и вьющиеся, а все прически для нее создают на париках.

А вот месяц назад она появилась на публике в фирменной прическе – темные волосы и пепельно-русое мелирование. Кроме нее уже многие звезды демонстрируют свою ностальгию по эпохе 90-х.

Ранее OBOZ.UA писал, что Рианна посетила ежегодный фестиваль Crop Over (Кроп-Овер) в родной стране – Барбадосе и "зажгла" шоу невероятным костюмом с крыльями.

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