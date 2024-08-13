В моду возвращается еще один тренд красоты 90-х: как выглядит прическа, которую обожают знаменитости. Фото

Звезды уже давно стали примером для подражания, когда стоит вопрос трендов. В этом году они указывают, что ностальгия по эпохе 90-х уже становится реальностью, и в моду возвращаются не только джинсы с низкой посадкой и яркие тени, но и мелирование. Певица Рианна была одной из первых, кто еще в июне 2024 года на Неделе моды в Париже появилась со своей фирменной прической: темными волосами и пепельно-русым мелированием.

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Среди звезд, которые были примером для подражания в 90-е, были Джерри Халлиуэлл и Келли Кларксон. Теперь, как пишет Women, актриса Кеке Палмер и певица Рианна стали представительницами этого стиля окраски.

"Рианна – абсолютный трендсеттер, и что бы она ни делала, люди будут подражать. Y2K (ностальгия начала 2000-х) был популярен в моде и красоте в течение нескольких лет, и я не вижу, чтобы это замедлилось в ближайшее время", – рассказала источнику звездный парикмахер Дженнифер Короб.

Она отметила, что трендовую прическу 90-х можно осовременить. Достаточно освещать малые пряди (до 1 см) волос. Типичными, как говорит источник, считают их ширину в 1-1,5 см, поэтому нужно стремиться делать их меньше.

Ранее OBOZ.UA писал, какие прически будут популярны этой осенью: вы их увидите повсюду. Эпоха 90-х снова возвращается.

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