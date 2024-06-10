Светлые кудри и короткая прическа: как выглядит Рианна без парика. Фото

Культовая певица Рианна любит экспериментировать с цветом и длиной собственных волос, а также не отказывается от разных париков. Но на днях американская вокалистка засветилась в неожиданном образе.

Рианну редко можно увидеть с натуральными волосами – без наращивания или парика. Поэтому ее фаны буквально засыпали кумирком комплиментами, когда увидели на одной из улиц Нью-Йорка.

36-летняя Рианна, которая на прошлой неделе представила свою новую линию продуктов Fenty Hair, с радостью фотографировалась с поклонниками в новом образе. Желтые короткие цветные кудри подходят к образу певицы.

"Вы знаете, насколько важна для меня смена волос. У меня были почти любые текстуры, цвета, длины, от плетения до косичек и натуральных, поэтому я запускаю гибкую линию продуктов не только для любых волос, но каждый отдельный продукт разработан для укрепления и восстановления типов волос, что нам действительно нужно! Пора играть и становиться сильнее благодаря стилю", – написала предприимчивая Рианна своему 151 миллиону подписчиков в Instagram.

В другом рекламном клипе Рианна подчеркнула, что волосы всегда были для нее очень особенными, ведь это "выход для самовыражения и творчества". "Я чувствую, что это также было маркером моей эволюции и роста на протяжении многих лет", – подчеркнула певица.

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