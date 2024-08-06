Королева карнавала. Рианна в роскошном костюме с крыльями 'зажгла' в родном Барбадосе

Легендарная певица Рианна 5 августа посетила ежегодный фестиваль Crop Over (Кроп-Овер) в родной стране – Барбадосе. В сети уже успели ее назвать королевой карнавала из-за роскошного образа с драгоценностями и буйными перьями.

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На голове у Рианны виднелась огромная корона с камнями. Эти же камни были основным материалом для ее костюма, состоявшего из сетки, на которой держались драгоценности и напоминали по форме змей. Как пишет Daily Mail, ранее певица регулярно посещала Кроп-Овер.

С 2019 года ей пришлось ненадолго забыть о карнавале из-за пандемии коронавируса и двух беременностей. В этом году произошло грандиозное возвращение Рианны.

36-летняя артистка приковала внимание не только барбадосцов, но и всей сети к своему образу. Ее несколькослойные крылья включали перья фазанов. Это заставляет долго рассматривать образ Рианны, в котором гармонично сочетались медный, багровый, малиновый, оранжевый, желтый и черный цвета.

В отличие от крыльев других участников фестиваля у певицы они спадали шлейфом к земле. И это при том, что она надела каблуки на высокой шпильке.

Авторы фото и видео: Чарли и Сэнди Питт, Шаннис Кинг

Кроп-Овер – ежегодный фестиваль в Барбадосе, который проходит в первый понедельник августа. Проводят его с 1974 года в честь окончания сбора урожая с сахарных плантаций. Прозрачный костюм, прикрывающий только интимные части тела, и огромные крылья – главная особенность праздничной одежды.

Ранее OBOZ.UA писал, что Рианна показала трендовый спортивный образ в необычном сочетании.

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