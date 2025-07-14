Прямо из Парижа: 4 горячих летних тренда

Парижанки всегда знали, как сочетать утонченность и легкую небрежность, элегантность и функциональность. Этим летом их уличный стиль снова задает тон – с акцентом на простые вещи, которые выглядят роскошно без чрезмерных усилий.

Видео дня

Издание Who What Wear выделило четыре ключевых тренда лета, которые уже доминируют на парижских бульварах и скоро появятся на улицах всего мира. Если коротко сформулировать стиль лета-2025, то это: "меньше, но лучше". Парижанки не гонятся за эффектностью, вместо этого выбирают качество, текстуру, комфорт и силу деталей.

Желтый цвет

Этим летом в Париже массово носят платья желтых оттенков – от лимонного до горчичного. Это могут быть как легкие сарафаны, так и более структурированные платья-комбинации или модели с акцентом на талии. В сочетании с минималистичной обувью и естественным макияжем такой образ выглядит свежо, элегантно и абсолютно по-парижски.

Совет: выбирайте натуральные ткани (хлопок, лен), а желтый цвет сочетайте с белым, коричневым или светло-бежевым.

Сумки формата East–West

Так называемые East–West Bags – это вытянутые горизонтальные сумки, которые особенно гармонично смотрятся в руках или на плече. Их главный плюс – сочетание компактности с вместительностью. Уличный стиль Парижа демонстрирует, что эти сумки идеально завершают как дневные, так и вечерние образы.

Совет: лучше всего выбирать варианты из кожи или экокожи в классических цветах – черном, шоколадном или сливочном.

Длинные кулоны

Парижанки почти единогласно заменили массивные аксессуары на тонкие цепочки с длинными кулонами. Такие украшения добавляют изящества даже самому простому топу или платью, не перегружая образ. Это возвращение к легкому, но символическому украшению, которое привлекает внимание, не крича.

Совет: выбирайте кулоны геометрических или органических форм – круглые, каплевидные, с жемчугом или камнями.

Heeled thong sandals

Heeled thong sandals – босоножки с перемычкой между пальцами на каблуке – стали неожиданным, но массовым трендом парижского лета. Они добавляют образу стиля, но остаются удобными даже для долгих прогулок. Парижанки комбинируют их с джинсами, шортами и льняными костюмами.

Совет: лучше выбирать модели на невысоком каблуке, что сочетают комфорт и актуальный силуэт.

OBOZ.UA ранее писал, какую одежду советуют стилисты для работы в офисе летом.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.