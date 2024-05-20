Правила контуринга, которые изменят вашу жизнь: советы для зрелой кожи

Изменение определенных черт лица с возрастом побуждает нас все глубже овладевать искусством контурирования в макияже. С его помощью можно зрительно подтянуть овал даже без инвазивных процедур.

Профессиональные визажисты рекомендуют использовать четыре лайфхака для того, чтобы улучшить выполнение контуринга лица после 50 лет. OBOZ.UA собрал эти советы и рассказывает о них подробнее.

Подтяните линию глаз с помощью румян

С возрастом все более важно направлять условные линии в макияже вверх. В частности, этот прием нужно использовать в зоне глаз, ведь она привлекает больше всего внимания. Используйте средство для скульптурирования, чтобы создать направленную вверх тень вплоть до скулы. И не забудьте подчеркнуть зону глаз с помощью румян. Для этого нанесите их не на яблочки щек, а на верхнюю точку скулы. Как следует растушуйте средство. Это создаст эффект лифтинга в этой части лица.

Сделайте брови более выразительными

Бровь со временем становится менее густой и выраженной. Поэтому важно выделять ее с помощью макияжа. Поднимайте арку выше, чтобы открыть таким образом взгляд, а также оформляйте хвостик так, чтобы он был длиннее и четче природной линии. Также можно делать немного более длинными кончики стрелок на веках и направлять их выше вверх. Этот прием визуально поднимет веко, опускающееся со временем.

Затените складку века

Еще один способ открыть глаз, это затенить зону складки век. Для этого воспользуйтесь тенями натурального оттенка, но на 2 тона темнее вашей кожи. Хорошо растушевывайте продукт, чтобы создать эффект природной тени. И не забывайте о ресницах. Они должны быть объемными и выразительными. Отдавайте предпочтение туши с эффектом наполнения. Также можно нарастить несколько пучков искусственных ресниц.

Попробуйте трехточечный метод нанесения консилера

Правильно высветленное лицо выглядит более молодым и подтянутым. Легко справиться с этой задачей поможет метод нанесения консилера тремя точками. Наберите продукт на кисточку и положите его у крыла носа, непосредственно под внутренним уголком глаза и рядом с наружным. Нижнюю точку нужно растушевывать вверх, растягивая ее к двум верхним, а также тщательно выделять зону под глазом консилером и вытягивать наружную точку к виску. Такое нанесение наполнит образ сиянием и сделает зону глаз моложе на вид.

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