Как оформить брови, чтобы выглядеть современнее: советы экспертов

Брови – это важный элемент, который может кардинально изменить вас. Если их правильно оформить, то они подчеркнут ваши глаза и сделают лицо более гармоничным.

Однако если совершить ошибку в уходе за бровями, то можно исказить весь свой образ. Поэтому Good Housekeeping поделились советами от экспертов по уходу за ними, которые помогут вам выглядеть современно и привлекательно.

Мода на макияж и в частности на форму бровей меняется постоянно и регулярно. Когда-то эталоном красоты считались брови-ниточки, когда-то очень густые брови, а когда-то даже их полное отсутствие.

Известная бровитка Шерил Райли отметила, что эти модные тенденции могут оказывать давление на людей и заставлять их портить свою натуральную красоту в погоне за трендами.

К счастью, в последнее время люди стремятся к натуральности и балансу, поэтому женщинам теперь достаточно лишь ухаживать за своими бровями, но не изменять их форму, плотность и т.д. коренным образом.

Теперь не нужно идти против природы и создавать нереалистичную форму бровей, которую будет невероятно трудно поддерживать и отращивать. Все что нужно, это соблюдать некоторые простые правила в уходе.

Начало бровей

Передняя часть брови должна быть мягкой и естественной. Не следует делать четкую форму с помощью карандаша или краски и слишком сильно выщипывать этот участок.

Выщипывание

Никогда не выщипывайте брови, чтобы поднять арку. Убирайте только пух и странные волосы, которые выросли быстрее остальных или совсем сбоку, но ни в коем случае не меняйте форму.

Карандаш для бровей

Когда вы красите брови, то держите карандаш так, будто вы будете им разрисовывать что-нибудь, а не писать. Наращивайте медленно и постепенно легкими движениями по направлению роста волос.

Также помните, что ваш карандаш для бровей должен быть на тон или два темнее вашего натурального цвета волос.

Гель для бровей

Если у вас достаточно густые брови, то все, что вам нужно, это кондиционирующий гель для бровей, который придаст им аккуратную природную форму.

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