Популярный в 90-х снова разрывает тренды: как стилизовать стрижку

Мода 90-х снова дает о себе знать, и на этот раз в центре внимания — стрижка боб. Некогда символ элегантности супермоделей, она снова покоряет тренды, адаптируясь к современным реалиям. Этот стиль сочетает четкость линий и женственность, оставаясь одновременно практичным и выразительным.

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Боб подходит для разных типов волос и позволяет легко менять образ — от сдержанного офисного до дерзкого вечернего. В 2025 году он снова на пике популярности, особенно в более легких, текстурированных вариациях. OBOZ.UA рассказывает, как стилизовать боб, чтобы выглядеть актуально и эффектно в этом сезоне.

Боб в стиле Old Hollywood

Это роскошная, гламурная версия стрижки, вдохновленная винтажными образами с красных дорожек. Характеризуется глубоким боковым пробором, идеально уложенными волнами и блестящим финишем, который придает волосам эффект "лакшери". Такой боб воплощает женственность и драматичность, делая образ изысканным и по-настоящему кинематографичным.

Вьющийся боб

Это объемная многослойная стрижка, которая подчеркивает естественную текстуру локонов и придает волосам легкое движение. Ее длина обычно варьируется от уха до плеча, а слои помогают лучше сформировать и выделить кудри. В зависимости от формы лица, стрижку можно адаптировать, выбрав классическую или перевернутую версию.

Чоппи боб

Это современная, текстурированная стрижка с характерным рубленым срезом и многими слоями, придающими волосам объем и динамику. Она легко адаптируется под индивидуальные черты — может быть как ультракороткой, так и до плеч, с мягкими или выразительными слоями. Этот стиль идеально подходит для создания расслабленного, небрежного образа и не требует сложной укладки.

Прямой боб

Это стильная и женственная стрижка, которая добавляет образу нежности и утонченности. Благодаря четким линиям и ровному срезу она освежает черты лица и создает впечатление легкости. Такой боб подходит женщинам всех возрастов, легко укладывается и подходит как к деловому, так и к романтическому стилю.

Боб с подвернутыми наверх кончиками

Это элегантная интерпретация классической стрижки, которая добавляет образу мягкости и утонченности. Кончики волос слегка заворачиваются внутрь, создавая аккуратный, ухоженный вид. Такой стиль идеально подходит для прямых или слегка волнистых волос и гармонично сочетается как с повседневным, так и с официальным образом.

Короткий боб

Это вариант классической стрижки каре, когда длина волос не опускается ниже линии челюсти. Обычно пряди имеют ровный срез по всему контуру, что создает четкую геометрию и аккуратный силуэт. Такая стрижка выглядит стильно, освежает лицо и отлично подходит для тех, кто хочет легкий в уходе, но выразительный образ.

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