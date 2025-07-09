Какие прически уже не в тренде: чем заменить этим летом

С приходом лета многие стремятся обновить свой образ, и прическа играет в этом ключевую роль. В этом сезоне есть множество свежих идей, которые помогут вам вывести свою прическу на новый уровень. Хотя настоящие тренды никогда не "стареют" полностью, всегда есть способы сделать ваш вид более современным.

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Хотя понятие "устаревшая прическа" звучит жестко, некоторые варианты постепенно теряют популярность, уступая место более современным и более универсальным стилям. Лето — это идеальное время для изменений, особенно когда речь идет о легкости, свежести и простоте в уходе. Поэтому, если вы планируете визит к парикмахеру, самое время узнать, что сейчас в тренде.

Вместо "плюшевого блонда" — кремовый

Теплые, золотистые оттенки блонда, известные как Teddy Bear Blonde, уже не так желанны, как прошлым летом. В этом сезоне на первый план выходит кремовый блонд — более яркий, чистый и немного более смелый вариант. Стиль "California blonde" особенно популярен благодаря своему солнечному эффекту и естественному виду. Такой оттенок освежает лицо и подходит многим. Чтобы поддерживать его сияние, обязательно стоит использовать фиолетовый шампунь для нейтрализации желтизны.

Вместо удлиненного боба — микробоб

Лоб (удлиненный боб) теряет популярность — зато в моде снова микробоб. Эта короткая стрижка очень современная, а еще легко адаптируется под любой стиль — от графического до более растрепанного. Такая прическа идеально подходит для лета: легкая, практичная и добавляет характера. Особенно актуальны микробобы с четким срезом или легкой текстурой для непринужденного вида.

Вместо массивной челки — мягкая бахрома мягкая бахрома

Массивная челка, разделенная на две части уже не так популярна, как раньше. Вместо этого в моде — тонкая и легкая челка, которая мягко обрамляет лицо. Такой вариант идеально подходит для лета, поскольку позволяет коже дышать и выглядит непринужденно. Он добавляет свежести и молодости, а также не требует сложного ухода. Объем челки можно легко придать с помощью круглой щетки во время сушки.

Вместо высокого хвоста — низкий пучок

Классический высокий хвост уступает место более элегантному варианту — низкому пучку. Этот стиль особенно популярен на улицах Парижа, и не зря: он легко выполняется, подходит к любому образу и выглядит чрезвычайно изысканно. Низкий пучок слегка небрежный или гладко зачесанный — выбор за вами. В любом случае он прекрасно держит форму в течение всего дня.

Вместо ровного среза — мягкие слои

Острые, ровные срезы волос — это классика, которая никогда не исчезает полностью, но летом 2025 года они уступают мягким слоям. Такие стрижки создают естественный объем, добавляют движения и не требуют постоянной укладки. Особенно актуальны легкие слои с контуром лица — это не только удобно, но и подчеркивает черты лица. Этот стиль подходит всем, кто стремится к легкости и естественности в повседневном виде.

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