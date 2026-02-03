Подчеркнете все морщины: как нельзя краситься зимой

Зимний макияж требует другого подхода, чем летний. Когда температура падает, кожа быстрее теряет влагу, становится более чувствительной. То, что летом выглядело безупречно, зимой может подчеркнуть сухость, мелкие морщинки и неровности.

Видео дня

Неудачно подобранные средства делают лицо тусклым и уставшим. Именно поэтому стоит знать типичные ошибки зимнего макияжа, которые могут испортить даже самый лучший образ.

Игнорирование увлажнения

Зимой холодный воздух на улице и сухое тепло в помещениях буквально "вытягивают" влагу из кожи. Если пропустить этап увлажнения, тональный крем ляжет неровно. В результате вместо свежего вида вы получите эффект пересушенного лица. Качественный увлажняющий крем создает базу, выравнивает текстуру и помогает макияжу выглядеть естественно.

Отказ от SPF

Даже зимой ультрафиолетовые лучи продолжают воздействовать на кожу. Облачное небо или мороз не защищают от фотостарения. Если пренебрегать SPF, со временем могут появиться пигментные пятна и неровный тон. Легкое солнцезащитное средство под макияжем – это инвестиция в ровный и здоровый вид кожи.

Избыток пудры

Сухая кожа и пудра – не лучшее сочетание. В холодное время года пудровые текстуры часто подчеркивают мелкие морщинки, складки и сухие участки, которые раньше были незаметны. Лицо становится "плоским" и теряет естественное сияние. Лучше выбирать кремовые или увлажняющие формулы, которые фиксируют макияж без эффекта стянутости.

Неправильный оттенок тонального крема

Зимой кожа обычно светлеет. Если продолжать пользоваться летним более темным оттенком, тон будет контрастировать с шеей. Это создает ощущение тяжелого и "чужого" макияжа. Стоит подобрать более светлый оттенок или смешивать формулы, чтобы цвет выглядел максимально естественно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как с помощью подводки сделать глаза визуально больше.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.