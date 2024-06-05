Почему француженки 50+ выглядят непревзойденно даже без косметики: секреты раскрыты

На Каннском кинофестивале 2024 можно было увидеть немало француженок – эталонов эпохи, которые, несмотря на возраст, остались идеалами красоты для многих. Конечно, такие красавицы как Карла Бруни, Филиппина Леруа-Болье и Изабель Юппер имеют собственные секреты.

Однако всех их объединяет негласное правило, пишет The Telegraph. Формула французской красоты заключается в том, что хотя женщины и заботятся о своем внешнем виде, в то же время их это совсем не беспокоит.

Французская философия красоты

68-летняя французская визажистка Терри Де Гунцбург, безусловно, разбирается в непринужденной красоте. По ее словам, все начинается с расслабленного отношения к внешности. "Нас волнует наш внешний вид, но не так сильно, как, например, американцев, – объясняет Де Гунцбург. – Для француженок это стиль. Мы хотим выглядеть хорошо, но это тоже не самое главное".

Визажистка называет внешность 71-летней Изабель Юппер идеальным примером французской красоты. "Возможно, вы делаете небольшие штрихи здесь и там, но внутренняя красота, личность и хорошая улыбка намного важнее", – отмечает она.

С этим соглашается ее коллега Виолетт Серра, которая имеет более полумиллиона подписчиков в Instagram. "Во Франции мы заботимся о том, что нам дала природа, и не гонимся за идеалом молодости, потому что это не подарит нам счастья", – говорит она. Эксперт отмечает, что француженки используют красоту, как инструмент самовыражения, ведь это заложено в их менталитете.

Минималистичный макияж

Серрат объясняет, что во Франции принято просто сделать несколько штрихов макияжа, вместо "полного глема" если вы имеете на это настроение. Кстати, все наносится пальцами, а не кисточками. "В общем, в макияже мы более минималистичны. Все, что нужно – немного теней, корректора и губной помады, – добавляет она. – Все говорят, что француженки выглядят непринужденно, но правда состоит в том, чтобы выглядеть непринужденно, вы должны быть непринужденными".

Уход за кожей

Во Франции чаще можно увидеть, как красавицы покупают средства по уходу за кожей в аптеке, в выборе им помогают фармацевты. "С детства учат нас избегать солнца и защищать кожу от солнечных лучей", – объясняет Де Гунцбург.

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