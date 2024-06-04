74-летняя Вера Вонг поразила роскошным видом в купальнике и в самой трендовой обуви лета 2024. Фото

Американская дизайнер Вера Вонг поразила сеть новыми фотографиями в купальнике. 74-летняя знаменитость еще раз доказывает, что возраст – это лишь цифра в паспорте.

На снимках в Instagram модельер позирует у бассейна в белом наряде с прямым декольте, покрытым серебристыми блестками. Блестящие длинные серьги украшали ее уши, а на ногах звезды сияли металлические босоножки со стразами.

По словам экспертов InStyle, серебристая обувь – горячий тренд лета 2024 года. Массивные босоножки Вонг имели белую подошву и ремешки, украшенные зеркально-серебристыми драгоценностями.

На другом фото модельер позирует в сетчатом платье-комбинации. Образ Вера Вонг дополнила серебристой сияющей сумкой и роскошными туфлями на высоком каблуке.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как выглядит 19-летняя дочь Клаудии Шиффер и что ее связывает с королем Великобритании. Подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!