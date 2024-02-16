От Мэрилин Монро до Риты Оры: 5 самых скандальных платьев в истории моды. Фото

Зачем звездные красотки часто надевают эпатажные наряды? Все просто: чтобы не исчезать из инфопространства и улучшать свою узнаваемость. Достаточно одного публичного выхода или эпизода в кино в провокационном платье – и о них говорит весь мир. Им безразлично, что это – черный пиар. Пока такая тактика работает, они будут делать это снова и снова.

Мы решили вспомнить знаменитостей, чьи шокирующие наряды вошли в историю. Детальнее читайте в материале OBOZ.UA.

1. Мэрилин Монро

В 1955 году американская киноактриса, модель и певица Мэрилин Монро снялась в комедии "Зуд седьмого года" (англ. The Seven Year Itch). В одном из эпизодов она была одета в молочное платье-плиссе с глубоким декольте и открытой спиной, которое создал дизайнер Уильям Травилла. Помните, когда воздушный поток из шахты метро поднял подол ее наряда и обнажил ноги? Этот образ стал наиболее ярким за всю карьеру Мэрилин.

Для публичных съемок сцены понадобилось 14 дублей. Это привлекло внимание любознательных жителей Нью-Йорка: те останавливались, смотрели, как поднимается платье, и радостно вскрикивали... Муж Монро тоже был там. Его расстроило то, что избранница кокетничает перед камерами и толпой незнакомцев. Это привело к проблемам в отношениях с любимой, а затем – к разводу.

2. Джейн Мэнсфилд

Одна из секс-символов ХХ века, американская актриса Джейн Мэнсфилд в 1957 году посетила вечеринку 20th Century-Fox, организованную в честь итальянской кинодивы Софи Лорен. Тогда она была одета в атласное розовое платье с обнаженной спиной и ультраглубоким декольте. Провокационно, не правда ли? Зачем звезда это сделала?

Джейн и Софи на киноарене конкурировали между собой, и в тот вечер первая захотела быть в центре внимания. На следующий день кадр, на котором виновница торжества смотрит на пышную грудь Мэнсфилд, облетел весь мир и, конечно же, стал предметом иронических комментариев.

3. Принцесса Диана

29 июня 1994 года на телеканале ITV показали документальный фильм "Чарльз: замкнутый человек, публичная роль". В нем тогдашний наследник британского престола, принц Чарльз, признался, что изменял своей жене Диане, принцессе Уэльской. Леди Ди в тот же день появилась на благотворительном ужине, организованном журналом Vanity Fair в лондонской галерее Серпентайн. И этот ее выход человечество вспоминает до сих пор! На принцессе было черное мини-платье (известное как "платье мести") с обнаженными плечами и смелым вырезом, которое создала Кристина Стамболян. Достаточно дерзко как для члена королевской семьи.

4. Кейт Миддлтон

В студенческие годы Кейт Миддлтон (сейчас – жена принца Уильяма; принцесса Уэльская) могла себе позволить носить мини-юбки и короткие платья, а также делать яркие макияжи. Один из ее образов того времени вошел в историю. Речь идет о полупрозрачном черно-золотом мини-платье, украшенном бирюзовой лентой, которое в 2002 году Кэтрин надела на благотворительный показ в Университете Святого Андрея. По данным CR, именно это дефиле символизировало начало ее с Уильямом отношений. Правда, есть и неприятные последствия: когда Миддлтон стала принцессой, ее неоднократно критиковали за эту смелую проделку.

5. Рита Ора

Английская певица Рита Ора в 2015 году на мероприятии Vanity Fair Oscar Party, по-видимому, решила затмить триумфаторов вечера. Она пришла в черным макси-платье от Donna Karan, которое обнажало спину и частично – ягодицы с ногами. Обычно звезды под подобные нескромные наряды надевают телесное нижнее белье, но Рита решила обойтись без него.

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