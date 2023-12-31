Трудно оторвать взгляд: топ-7 самых стильных звездных образов в 2023 году. Фото

В 2023-м году произошло немало громких событий, на которых звезды хвастались элегантными и эпатажными образами: премьеры фильмов, вручение Оскара, Met Gala, мировые туры... Чего там только не было! Жемчуга, "голые наряды", винтаж, гигантская голова льва и т.д.

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Предлагаем вспомнить наиболее яркие луки селебрити, которые еще не скоро все забудут. Детальнее – в материале OBOZ.UA.

1. Эльза Хоск

Шведская модель и экс-ангел Victoria's Secret Эльза Хоск на показе La Passion De Dodin Bouffant появилась в нежном и в то же время замысловатом платье Viktor & Rolf под названием "Вальс позднего капитализма". Это походило на образ Золушки, которая собиралась на бал, и решила надеть сразу два наряда (никак не могла решить, какой из них красивее).

2. Ким Кардашьян

Американская бизнес-вумен и модель Ким Кардашьян, которая уже много лет на Met Gala удивляет публику своими нарядами, не подвела и в 2023-м. Она вышла на красную дорожку в потрясающем макси-платье Schiaparelli, украшенном огромным количеством жемчуга (более 50 тыс. пресноводных и 16 тыс. хрустальных). Ее корсет был нюдового цвета, поэтому создалось впечатление, будто Ким пришла почти голой.

3. Кайли Дженнер

В январе 2023-го американская миллионерша, телеведущая и модель Кайли Дженнер посетила показ итальянского бренда Schiaparelli на неделе высокой моды в Париже. На ней было черное бархатное платье с гигантской и очень реалистичной головой льва, прикрепленной к плечу. Дизайнеры изготовили муляж вручную (из полимерной пены, эпоксидной смолы, искусственного меха и других веганских материалов).

4. Cardi B

Эпатажная американская рэп-исполнительница Cardi B не осталась незамеченной на Met Gala-2023. Она надела роскошное бархатное платье, украшенное жемчугом и массивными розами, которое стилизовала серебристым париком, объемными серьгами и длинными перчатками. Добавим, что обычно Cardi B оказывается в центре внимания благодаря своим откровенным образам, но на этот раз сделала ставку на элегантность – и не прогадала.

5. Марго Робби

Австралийская актриса и продюсер Марго Робби во время промотура к ленте "Барби" неоднократно копировала наряды канонической куклы, чем задала тренд на "барбикор" (стиль, наполненный розовой и гламурной одеждой, милыми аксессуарами, стразами и блестками). Вспомним один из ее эффектных образов. Во время премьеры в Сеуле она появилась на публике в костюме от Versace, молочной шляпе с лентой, бело-розовых туфлях-лодочках Manolo Blahnik и с миниатюрной сумочкой в форме телефона от Judith Leiber.

6. Бейонсе

В Стокгольме, во время мирового тура Renaissance, американская певица Бейонсе вышла на сцену в серебряном боди и обуви от Mugler. Свой эффектный образ она дополнила шляпой от известного украинского бренда Ruslan Baginskiy. Так звезде удалось создать футуристический лук, который надолго запомнится зрителям.

7. Энн Хэтэуэй

Американская актриса и певица Энн Хэтэуэй на красной дорожке Met Gala-2023 появилась в платье от Versace. Это – наряд с текстильными цветами на груди, декорированное большим количеством золотых шпилек. Интересно то, что оно было сшито из твидовой ткани, что характерно для бренда Chanel. Напомним, что мероприятие было посвящено таланту и многолетнему вкладу в мир моды Карла Лагерфельда, а не Коко Шанель.

Ранее OBOZ.UA писал о том, какие селебрити в 2023-м году изменили свой стиль прически или цвет волос, чем вызвали настоящий фурор.

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