От 'крысиного гнезда' до hair metal: 8 худших причесок за всю историю человечества

На протяжении всей истории человечества прически менялись в зависимости от практичности и моды. Некоторые из них сегодня представляются откровенно неудачными решениями, над которыми посмеиваются в интернете.

Фотографии и рисунки со смехотворными, неудобными и часто опасными прически сохранились до наших времен, как и истории, почему их носили. Редакторы Stars Insider рассказали о самых странных из них (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Постриг

Эту традиционную прическу монахов носили только служители церкви. Они брили макушку, но оставляли кольцо волос, чтобы показать этим свою принадлежность к священнослужительству. Для монахов процесс пострижения являлся важным ритуалом.

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Высокая линия волос

В наше время многие женщины стесняются высокого лба, а в древности женщины специально брили волосы, визуально вытягивая лицо. Странная на современный взгляд стрижка дополнялась высоким париком. Так женщины много лет назад показывали, что принадлежат к привилегированным слоям общества.

"Крысиное гнездо"

Дамы несколько веков назад были в восторге от огромных париков или высоких причесок. Делать такие "шедевры" на голове было крайне тяжело, так что женщины неделями и месяцами не расплетались. В конце концов, это приводило к тому, что в волосах заводились насекомые, а иногда даже крысы. Не следует и говорить, насколько такая прическа была негигиеничной и опасной.

"Чаша" или "под горшок"

Неудобная и устаревшая прическа, которую называли "чаша", была популярной не так давно. Ее носили как женщины, так и мужчины. Преимуществом стрижки было то, что ее легко можно было сделать в домашних условиях, подрезая волосы по кругу и оставляя их одинаковой длины.

Маллет

В эпоху расцвета The Beatles короткая спереди и длинная сзади стрижка была на пике популярности, но очень быстро вышла из моды. Сейчас в сети до сих пор насмехаются над тем, насколько странно она выглядела на мужчинах.

Hair metal

Любимая стрижка рок-звезд прошлого, предполагавшая пышную шевелюру с кудрями, канула в небытие и стала объектом высмеивания. Трудно даже представить, зачем рокеры делали такую непрактичную прическу, которая мешала им на концертах и в обычной жизни.

Стрижка эмо

Интернет до сих пор помнит смелые стрижки эпохи расцвета эмо-движения, когда длинная челка на одну сторону была в моде. В то время даже люди, далекие от субкультуры, поддались тренду красить волосы в черный и розовый цвета, отращивать длину и прятать лицо за волосами.

Дреды

Многих пользователей сети до сих пор удивляет, зачем люди с тонкими волосами и короткой длиной заплетают дреды. На афрокудрях они выглядят оправданно, ведь такую пышную гриву тяжело держать в порядке, однако в других случаях эта прическа уже вышла из моды.

Ранее OBOZREVATEL писал, что давно забытая мужская прическа неожиданно снова ворвалась в моду. В последний раз о ней так массово вспоминали в начале 90-х.