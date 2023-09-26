Печально известная прическа 80-х неожиданно стала трендом среди мужчин. Фото

Химическая завивка достигла своего модного пика в 1970-1980-х годах, но недолго была популярной. Длинные и вьющиеся волосы на мужчинах сменились короткими стрижками, которые видоизменялись многие сезоны.

Однако в 2023 году популярные звезды и блогеры начали возвращать себе кудри, что дало толчок их возвращению в тренды. Редакторы CNN утверждают, что этому поспособствовало распространение корейской культуры и увлечение направлением К-поп (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так называемые айдолы, юные звезды в японской и корейской сферах шоу-бизнеса, часто появляются на сцене с кудрями, а видео в TikTok с хештегом "завивка" набрали более 2 млрд просмотров.

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Следует заметить, что современная интерпретация старой прически несколько отличается от тренда 80-х. Кудри стали заметно более плавными, а волосы не так повреждаются.

Процесс химической завивки может быть длительным. Волосы должны быть вымыты шампунем и уложены на бигуди. Затем на волосы наносится раствор для химической завивки, который изменяет структуру волос для того, чтобы они завивались. После этого наносится лосьон, а затем химически обработанные пряди нужно снова вымыть.

Это позволяет надолго сохранить кудрявую структуру волосков. Повторять процедуру придется, когда пряди отрастут.

Многие мужчины предпочитают едва заметные "корейские" кудри, а не пышную прическу, которая была популярна в Америке. Однако мелкие локоны также нашли своих поклонников в 2023 году.

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