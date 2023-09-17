От черного траурного до 'голого' платья: 5 самых неудачных нарядов знаменитостей на свадьбах

Свадьба – долгожданное событие для любой невесты. В этот день она просыпается рано утром, наносит нежный макияж и надевает роскошное платье с фатой. Все для того, чтобы быть в центре внимания. Это ее с любимым праздник. Гости же для такого события должны тщательно продумать не только подарок для молодоженов, но и свои образы. Особенно это касается леди и женщин. Им не желательно надевать вещи в белом или похожем на него пастельном оттенке. Также наряд не должен быть вульгарным или эпатажным.

Согласитесь, не так и много общеизвестных правил дресс-кода. А некоторые знаменитости случайно или, может, сознательно проигнорировали их – выбрали платья, неуместные для свадьбы. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Пэрис Хилтон

В 2022 году певица Бритни Спирс и фитнес-тренер Сэм Асгари сыграли пышную свадьбу. В августе 2023 стало известно об их разводе из-за измен со стороны артистки, но сейчас не об этом. На торжественную церемонию пара пригласила американскую фотомодель и актрису Пэрис Хилтон, давнюю подругу Спирс. Звездная гостья пришла на праздник в черном блестящем платье с огромным разрезом до бедра. Итак, нарушила сразу два правила этикета: откровенность наряда и цвет, который несовместим с радостной энергетикой свадьбы.

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2. Тейлор Свифт

В августе 2023 свои отношения узаконили певец Джек Антонофф и актриса Маргарет Куолли. Они поженились в Parker's Garage в Нью-Джерси, где невеста надела скромное платье и балетки Mary Jane, а жених скомбинировал костюм с черными брогами.

На особенное событие пара пригласила американскую певицу Тейлор Свифт. Знаменитость прибыла на праздник в нежно-голубом платье с кружевным корсетом, которое под солнечными лучами выглядело как белоснежное свадебное платье. Неловко вышло.

3. Виктория Бекхэм

Британский модельер Виктория Бекхэм в 2018 году была одной из гостей на свадьбе принца Гарри и его избранницы Меган Маркл. На столь важном (не говоря уже о королевском) событии можно было бы ожидать, что гости будут соблюдают правила дресс-кода. Однако звезда решила прийти в траурном наряде. Она надела темно-синее платье и шляпу с вуалью в тон. А на фото образ Бекхэм выглядел черным, из-за чего она в сети нарвалась на шквал критики.

4. Дуа Липа

Британская певица Дуа Липа в 2022 году была на свадьбе французского модельера Симона Жакмю и Марко Маэстри. Пара выглядела роскошно в контрастных белом и черном костюмах. А вот Дуа решила в этот день быть в центре внимания: надела "голое" платье, за которым был виден белый бюстгальтер бандо и трусики. Смелый выбор.

5. Кендалл Дженнер

Американская модель и актриса Кендалл Дженнер в 2021 году была гостьей на свадьбе предпринимателя Лорен Перез и исполнительного директора Electric Feel Entertainment Дэвида Вальцера. Дресс-код был традиционным, ведь невеста надела шелковое платье, а жених – смокинг. Кендалл решила пренебречь этикетом и пришла в откровенном платье с многочисленными разрезами в зоне декольте и живота.

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