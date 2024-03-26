Как сделать, чтобы карандаши для губ и глаз не ломались: лайфхак, который вас удивит

Карандаши для губ и глаз – это необходимая вещь в косметичке любой женщины. Благодаря им можно создать четкий контур, подчеркнуть цвет, добавить глубину и выразительность макияжа.

Однако карандаши имеют один существенный недостаток – они со временем начинают быть хрупкими и ломаются. К счастью, есть один способ продлить им жизнь, о которой рассказала профессиональная визажистка Карла Крузв Instagram.

Есть несколько причин того, почему карандаши для макияжа могут быть ломкими. Первая из них – это низкое качество самого карандаша. Слишком дешевая косметика, как правило, изготавливаются из сомнительных материалов, быстро теряющих свои свойства.

Еще одной причиной является неосторожное использование. Если вы часто роняете свои карандаши на пол, то не удивительно, что стержень внутри может повредиться.

Однако самая распространенная ошибка, которую часто допускают женщины и которая часто приводит к ломкости карандашей – это неправильное хранение.

Если вы оставляете их во влажной и теплой среде или под воздействием прямых солнечных лучей, это может привести к высыханию карандашей и ломкости.

Однако не стоит расстраиваться и тратить деньги на новые карандаши. Если вы столкнулись с проблемой ломкости. Сначала попробуйте воспользоваться одним гениальным лайфхаком.

Лайфхак с морозилкой

Перед тем, как затачивать ваши карандаши, попытайтесь положить свои карандаши в морозильную камеру на 15 минут.

Большинство косметики содержит воду, поэтому когда вы подвергаете продукт очень низким температурам, молекулы воды начинают двигаться и заставляют карандашный грифель стать более жестким.

Таким образом вы не только сможете достаточно сильно его заострить, но и сделаете процесс нанесения макияжа гораздо более простым.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 5 способах ухода за кожей, которые являются пустой тратой денег.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.