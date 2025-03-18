Объявлен самый модный цвет 2025 года, который называют 'новым черным'

Мода всегда поражает нас новыми трендами, но в этом году оттенок оливково-зеленого стал настоящим фаворитом. И хотя традиционно черный считается универсальным и стильным, 2025 год открывает новую эру, где оливковый становится "новым черным". Этот оттенок впервые заметно завоевал подиумы модных столиц, и сейчас он не только появляется в коллекциях известных брендов, но быстро завоевывает популярность среди модных экспертов.

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Несмотря на то, что зеленый часто ассоциируется с природой, этот оливковый оттенок балансирует между хаки и салатовым – он довольно приглушенный и насыщенный, что делает его идеальным выбором для весенних платьев и аксессуаров. Как сообщает Vogue, в коллекциях осень-зима 2025 года этот цвет появляется в разных вариациях – от кожаных юбок у Bally до мохнатых курток у Diesel.

Особое внимание привлекли оливковые костюмы с широкими плечами Tod's, удачно сочетающиеся с бледно-голубыми и хаки элементами. А в Maison Margiela предложили более приглушенную версию, комбинируя оливковое с бежевыми шифонами. Этот оттенок стал символом элегантности и универсальности, способен легко адаптироваться к любому образу, принося новый уровень стиля и утонченности.

Особое место в коллекциях заняли оливковые аксессуары – сумки и обувь, которые станут идеальными акцентами для любого аутфита. Например, сумка Squeeze от Loewe или атласные слипоны Ancient Greek Sandals придают модный характер даже в самых простых образах.

Ранее OBOZ.UA писал, что Деми Мур пришла на премьеру фильма BRATZ в Нью-Йорке в образе, созданном домом высокой моды Maison Schiaparelli. Он состоял из белого джинсового костюма и экстравагантной обуви с позолоченными отпечатками пальцев.

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