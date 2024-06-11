Деми Мур вышла в люди в кроссовках с позолоченными отпечатками пальцев ног за 2300 евро. Фото

61-летняя голливудская актриса Деми Мур пришла на премьеру фильма BRATZ в Нью-Йорке в образе, созданном домом высокой моды Maison Schiaparelli. Он состоял из белого джинсового костюма и экстравагантной обуви с позолоченными отпечатками пальцев.

Золотые вставки можно увидеть и на одежде, поэтому стоимость образа была соответствующей, пишет Daily Mail. Только одни кроссовки актрисы стоят на сайте бренда 2300 евро (около 100 тысяч гривен).

Это уникальная пара, ведь обувь, как у Деми Мур, стала первой спортивной парой у Maison Schiaparelli. Креативный директор компании Дэниел Роузберри хотел, чтобы кроссовки были "легкими и практичными".

Интересную обувь из белой ткани на шнуровках, обшитую золотом, Деми Мур соединила с таким же костюмом. На ней был джинсовый жилет и расширенные к низу брюки (2700 евро), которые гармонировали с обувью.

Одежда была украшена золотыми пуговицами. Свои черные волосы звезда на этот раз не выпрямила, а закрутила в легкие локоны, которые оставила спадать по спине.

Это позволило рассмотреть ее массивные золотые украшения на ушах, гармонировавшие с аксессуарами на руках. Единственное, что выбивалось из общей бело-золотой картины – красный маникюр Деми Мур.

К слову, недавно звезду заметили на свидании с младшим почти на 30 лет музыкантом Джо Джонасом. Звезд заподозрили в романе.

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