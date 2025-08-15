Ногти формы 'кофин' снова в тренде: какой дизайн подобрать

Форма ногтей – тот нюанс в маникюре, на который в меньшей степени влияют тренды. Тем не менее, в будущем сезоне эксперты прогнозируют возвращение моды на довольно специфическую форму.

Как пишет издание Marie Claire, в ближайшие месяцы мы будем видеть много ногтей в форме гроба – это так называемая форма кофин (от английского слова coffin – гроб). Она является идеальным балансом между квадратной и миндалевидной формой ногтя. Ногтевая пластина при этом дизайне постепенно сужается к кончику, но заканчивается ровным срезом. И эксперты советуют сочетать эту форму с трендовым окрашиванием. Вот из чего можно выбрать.

Цветочный принт

Цветочные маникюры остаются популярными, независимо от времени года. Модные сейчас сложные разноцветные цветы выделяются на основе из нюдового лака. Если они кажутся слишком летними, выберите осенние цвета лака для будущего сезона.

Хромированный маникюр

Удлиненные ногти формы кофин с простым, но ярким дизайном – это всегда шикарный выбор. Покрытие с эффектом хромирования доказывает это как нельзя лучше.

Дымный френч

Модная сейчас форма является идеальной основой как для классического французского маникюра, так и для креативных его разновидностей. Пробуйте дымчатые или мраморные дизайны – не ограничивайте полет своей фантазии.

Взрыв цвета

Хотите поднять себе настроение – выбирайте не только трендовую форму, но и как можно более яркие цвета. Сочетайте неоновые лаки в причудливых узорах или остановитесь на одном ярком цвете для более простого варианта.

Аура-маникюр

Дизайн с плавными переходами цвета одновременно простой и шикарный. Он сочетает небольшое количество оттенков в изысканный дуэт с помощью нанесения аэрографом. Попробуйте воспроизвести его на ногтях формы кофин.

Нюдовый маникюр

Безусловно, хорошо сочетается такая креативная форма и с нюдовым маникюром. Неважно, что вы выберете – мыльные ногти, молочные, ногти манекена или даже скромный дизайн в базовых цветах, результат вас точно порадует.

Анималистические принты

Для этого тренда такая форма подходит идеально. Удлиненный кончик оставляет достаточно пространства для воплощения любимого анималистического принта и даже для определенных элементов дизайна.

