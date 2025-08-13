В тренде новый вариант французского маникюра: как сделать 'стеклянный' дизайн

Французский маникюр — один из тех дизайнов, которые сумели остаться актуальными годами. Его секрет — в утонченной простоте и универсальности: нежная розовая основа и контрастный белый кончик подходят к любому стилю и случаю.

Стилисты тем временем сообщили, что популярной становится новая интерпретация классики — "стеклянный" французский маникюр. Он сочетает знакомую базу с сияющим, переливающимся эффектом на кончике, напоминающим стекло или хрусталь. Этот дизайн уже успел покорить как поклонников сдержанных образов, так и тех, кто ищет более яркий акцент.

Что такое стеклянный французский маникюр

"Стеклянный" вариант классики заменяет традиционный белый кончик светоотражающим, объемным покрытием.

Мастер Мишель Хамфри описывает его как "французский маникюр с футуристическим оттенком". Эффект достигается благодаря прозрачному или полупрозрачному финишу, который отражает свет подобно стеклу. Часто для этого используют гель-лак с эффектом "кошачий глаз", но можно выбрать и другие материалы: магнитные, желейные или хромированные покрытия.

Френч кошачий глаз

Этот метод предполагает создание классической основы из нежно-розового геля, после чего на кончики наносят "кошачий глаз".

Перед полимеризацией в лампе мастер применяет магнит, чтобы сформировать изгиб, похожий на линию улыбки. После затвердевания добавляется прозрачная хромированная пудра, которая усиливает сияние. Для нежного образа советуют выбирать золотые, нюдовые или розовые оттенки, а для более драматичного — дымчатые, гематитовые, зеленые или сапфировые тона.

Идеи для стеклянного френча

Еще один способ получить стеклянный эффект — использовать магнитные лаки. Они содержат металлические частицы, которые под воздействием магнита формируют характерный рисунок и глубину блика. Такой вариант подходит как для гелевого, так и для обычного лакового покрытия.

Желейные покрытия — это полупрозрачные лаки, которые создают эффект объемного стекла. Они хорошо сочетаются с голографическими или перламутровыми вкраплениями, а также могут быть нанесены поверх классического французского кончика для легкого сияния.

Для тех, кто стремится к максимальной яркости, подходит хромированный финиш. Он придает зеркальный блеск и особенно эффектно смотрится при искусственном освещении. Этот вариант можно выполнить как в светлых, так и в темных тонах, достигая как нежного, так и более смелого образа.

