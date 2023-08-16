Ноги не устанут: модели удобной обуви на каблуке, с которыми вы забудете о боли

Что в первую очередь вам хочется сделать, вернувшись домой? Наверное, снять туфли на каблуке, чтобы ноги отдохнули. И это правильно! Длительное ношение такой обуви может снизить эффективность мышц при ходьбе и увеличивает риск травм. Также это приводит к увеличению жесткости ахиллова сухожилия и сокращению икроножных мышц. И это лишь маленькая часть, если ходить в туфлях чуть ли не каждый день.

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На что еще стоит обратить внимание? На высоту и стойкость каблука. Если вы не можете совсем отказаться от туфель, например, для торжественных событий или деловых встреч. Советуем обратить внимание на модели, в которых вам будет удобно. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

Мюли

Слово mule означает "домашние тапочки", поэтому эта обувь не только красивая, но еще и удобная и практичная. Мюли – туфли с открытой пяткой и на невысоких стойких каблуках. Носок может быть открытым или закрытым, острым или закругленным. В 2023 году присмотритесь к кожаным моделям в базовой палитре, которые отлично впишутся в любой аутфит.

Kitten heel

Это короткий каблук на шпильке от 3,5 до 4,75 см с небольшим изгибом. Всерьез о Kitten heel заговорили в 50-е годы благодаря хрупкой и элегантной Одри Хепберн – главной иконе стиля послевоенного периода. И эта обувь до сих пор не теряет своей актуальности: благодаря удобству и универсальности. Ее можно носить как с костюмами и платьями, так и с джинсами прямого кроя или классическими брюками.

Туфли на толстом каблуке

Обратите внимание на элегантные туфли с невысоким и в меру толстым каблуком. Например, трендовые Мэри Джейн с квадратным мысом. В них вам будет комфортно в течение дня. Такая обувь прекрасно дополнит как романтические, так и строгие офисные и casual образы.

Каблук-рюмочка

В обуви с каблуками-рюмочками вес тела распределяется равномерно по всей поверхности ступни и, соответственно, уменьшается нагрузка на позвоночник. Грамотная конструкция поможет вам чувствовать себя уверенно в таких туфлях на протяжении всего романтического или праздничного вечера.

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