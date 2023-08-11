Стильные приемы Шарлиз Терон: 5 секретов, которые помогут женщинам 45+ выглядеть моложе

Каждая женщина мечтает выглядеть молодо и стильно, независимо от своего возраста. Но после 45 некоторые изменения в организме могут повлиять на внешний вид. Но не для актрисы, продюсера и фотомодели Шарлиз Терон! Она – живой пример того, что возраст это лишь число, а стиль и грамотный уход за собой могут творить настоящие чудеса.

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Рассмотрим несколько стильных приемов Шарлиз, которые помогают ей в 48 лет выглядеть молодо и элегантно. Модные секреты прячутся в маленьких деталях. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Не бойтесь носить яркую одежду

Часто женщины 45+ боятся надевать вещи насыщенных цветов, потому что верят, что это слишком пошло и выдает безвкусицу. Они предпочитают вещи в пастельной или классической палитре. И зря! Яркая одежда визуально освежает и подчеркивает цвет волос. Ищите свой оттенок. Например, Шарлиз знает, что ей подходит желтый, индиго и кроваво-красный.

2. Заправляйте рубашки

Распространенная ошибка среди женщин – прятать фигуру за мешковатыми вещами. Однако это искажает пропорции силуэта и визуально придает объем. Шарлиз знает об этом и заправляет блузы и рубашки, чтобы подчеркнуть талию и бедра. Иногда дополнительно делает акцент на фигуре с помощью широкого ремня.

3. Подбирайте правильные черные вещи

Черные вещи могут визуально состарить, если ошибиться с выбором кроя или текстильного изделия. Шарлиз носит проверенные элементы гардероба, которые никогда не подводят и имеют эффект антиэйдж. Например, строгий пиджак или брючный костюм, силуэтное платье или кожаные брюки. Знаменитость вообще не носит черные мешковатые свитера, спортивные толстовки и платья прямого кроя.

4. Грамотно расставляйте акценты

В любом возрасте не бойтесь быть сексуальными. Носите вещи с не слишком глубокими вырезами, кожаные вещи, платья в бельевом стиле и т.д. Все эти модные приемы точно не испортят вашу репутацию.

5. Наносите минимум косметики

Кинозвезда всегда грамотно комбинирует свои наряды с макияжем. Если одежда яркая или с декором – делает нюдовый makeup, а если вещи в классической палитре – "оживляет" образ яркой помадой или растушеванными стрелками на веках.

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