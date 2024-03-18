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Никто и не догадается: 10 модных причесок на грязные волосы

Катерина Галущенко
Lady Oboz
3 минуты
267
Никто и не догадается: 10 модных причесок на грязные волосы

Согласитесь, не всегда есть желание и возможности мыть "несвежие" волосы, а сухого шампуня под рукой может и не оказаться. В такие моменты пригодятся легкие прически, которые запросто замаскируют грязь и будут выглядеть стильно.

Последние несколько лет тренд на зачесанные волосы или имитацию влажности никак не исчезает, поэтому можно смело экспериментировать с подобными образами. Как отмечает Who What Where UK, собранные прически в виде пучков, косичек и хвостиков – отличные варианты, которые помогут успокоить непослушные волосы.

Пучок

Гладкий пучок тщательно замаскирует любые недостатки и привычный пробор, который может разоблачить срок отсутствия мытья головы.

Никто и не догадается: 10 модных причесок на грязные волосы

Высокая зачесанная коса

Британская актриса Симона Эшли демонстрирует еще один легкий, но креативный способ замаскировать несвежесть.

Никто и не догадается: 10 модных причесок на грязные волосы

"Влажная" укладка

Замаскировать грязные корни "мокрой" прической запросто.

Никто и не догадается: 10 модных причесок на грязные волосы

Текстурные пряди

А почему бы не оставить волосы распущенными, но придать им немного влажной текстуры с помощью лака?

Никто и не догадается: 10 модных причесок на грязные волосы

Передние пряди

Отпущенные передние пряди не раскроют секрет "несвежести" корней. Но их прежде придется все же вымыть, или хотя бы нанести сухой шампунь.

Никто и не догадается: 10 модных причесок на грязные волосы

Низкий хвост

Резинка среднего размера в низком хвосте легко скроет несвежесть. В частности, позже из свободных волос можно заплести косу.

Никто и не догадается: 10 модных причесок на грязные волосы

Конский хвост с пробором

Необязательно прятать пробор за сглаженными волосами.

Никто и не догадается: 10 модных причесок на грязные волосы

Растрепанный пучок

Попробовав не "зализывать" прическу, она будет выглядеть более легко и невесомо.

Никто и не догадается: 10 модных причесок на грязные волосы

Колоски

Независимо от свежести волос, два колоска всегда будут шикарными.

Никто и не догадается: 10 модных причесок на грязные волосы

Крабик

Благодаря объему современная прическа с крабиком скроет грязные пряди.

Никто и не догадается: 10 модных причесок на грязные волосы

Ранее OBOZ.UA сообщал, как правильно мыть расческу для волос. Это нужно делать регулярно, ведь на ней ежедневно собирается много пыли, жира и остатков средств для стайлинга, быстро пачкающих пряди.

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