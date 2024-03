Никто и не догадается: 10 модных причесок на грязные волосы

Согласитесь, не всегда есть желание и возможности мыть "несвежие" волосы, а сухого шампуня под рукой может и не оказаться. В такие моменты пригодятся легкие прически, которые запросто замаскируют грязь и будут выглядеть стильно.

Последние несколько лет тренд на зачесанные волосы или имитацию влажности никак не исчезает, поэтому можно смело экспериментировать с подобными образами. Как отмечает Who What Where UK, собранные прически в виде пучков, косичек и хвостиков – отличные варианты, которые помогут успокоить непослушные волосы.

Пучок

Гладкий пучок тщательно замаскирует любые недостатки и привычный пробор, который может разоблачить срок отсутствия мытья головы.

Высокая зачесанная коса

Британская актриса Симона Эшли демонстрирует еще один легкий, но креативный способ замаскировать несвежесть.

"Влажная" укладка

Замаскировать грязные корни "мокрой" прической запросто.

Текстурные пряди

А почему бы не оставить волосы распущенными, но придать им немного влажной текстуры с помощью лака?

Передние пряди

Отпущенные передние пряди не раскроют секрет "несвежести" корней. Но их прежде придется все же вымыть, или хотя бы нанести сухой шампунь.

Низкий хвост

Резинка среднего размера в низком хвосте легко скроет несвежесть. В частности, позже из свободных волос можно заплести косу.

Конский хвост с пробором

Необязательно прятать пробор за сглаженными волосами.

Растрепанный пучок

Попробовав не "зализывать" прическу, она будет выглядеть более легко и невесомо.

Колоски

Независимо от свежести волос, два колоска всегда будут шикарными.

Крабик

Благодаря объему современная прическа с крабиком скроет грязные пряди.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как правильно мыть расческу для волос. Это нужно делать регулярно, ведь на ней ежедневно собирается много пыли, жира и остатков средств для стайлинга, быстро пачкающих пряди.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!