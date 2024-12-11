Шесть часов сна и 30 минут активности: ученые вывели формулу продуктивного дня

Ученые выяснили, как человек может улучшить свою продуктивность. Исследование, проведенное в Университетском колледже Лондона, показало, что умеренные или интенсивные занятия и ночной отдых в течение минимум шести часов могут способствовать улучшению когнитивной деятельности на следующий день.

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Исследователи рассмотрели краткосрочное влияние физической активности, которая выполняется в реальной жизни, и обнаружили, что польза для мозга длится дольше, чем ожидалось. По словам учёных, каждое 30-минутное увеличение физической активности предыдущего дня соответствовало 2-5% увеличению показателей эпизодической и рабочей памяти на следующий день, но после учета данных о сне участников оставалась только последняя, пишет The Guardian.

Исследование было проведено с помощью 76 взрослых в возрасте 50-83 лет, у которых не было когнитивных расстройств или деменции. Их попросили носить акселерометр в течение восьми дней, чтобы отслеживать свой сон и физическую активность, поскольку они вели свой обычный образ жизни.

Каждый день участникам также давали простые когнитивные онлайн-тесты для проверки их внимания, памяти и скорости обработки среди других способностей.

Согласно результатам, физическая активность в течение 30 минут влияла на увеличение показателей эпизодической и рабочей памяти на следующий день. А после учета данных сна, показатели стали еще лучше – улучшилась память, внимание и скорость физической реакции.

Кроме того, ученые выяснили, что каждое 30-минутное увеличение сидячего образа жизни связано с небольшим понижением показателей рабочей памяти на следующий день.

Однако исследование имеет определенные ограничения, в частности, потому, что участники имели высокий уровень образования, отличное здоровье и высокий уровень ежедневной физической активности.

Ученые планируют также провести подобные исследования, привлекая людей, имеющих когнитивные нарушения.

"Идея состоит в том, что для людей, имеющих легкие когнитивные нарушения, очень незначительное повышение когнитивной деятельности на ежедневной основе может иметь огромное значение", – пояснила она.

По словам автора исследования доктора Микаэлы Блумберг, они на данный момент не могут выяснить, что именно влияет на память на следующий день, поскольку считается, что влияние нейротрансмиттеров длится всего несколько часов. Она также отметила, что за продолжительным влиянием физических упражнений на мозг могут стоять разные механизмы

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