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Блог | Лишь бы не Россия, или Дорогая Германия, оккупируй нас, пожалуйста, если не трудно
Итак, президент Украины допустил возможность размещения иностранных войск на территории Украины, пока она не входит в НАТО, — для гарантии нашей безопасности, причём соответствующее заявление было сделано "почему-то" именно на совместном брифинге с лидером немецкой оппозиции, имеющим неплохие шансы стать вскоре в ФРГ канцлером.
Рассказали бы о таком кому-нибудь лет 80 назад. Кстати, кроме Германии, речь может идти, прежде всего, о Франции и Великобритании. Если не Украина — в НАТО, то НАТО — к нам.
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