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Александр Кирш
Александр Кирш
Экономист

Блог | Лишь бы не Россия, или Дорогая Германия, оккупируй нас, пожалуйста, если не трудно

Лишь бы не Россия, или Дорогая Германия, оккупируй нас, пожалуйста, если не трудно

Итак, президент Украины допустил возможность размещения иностранных войск на территории Украины, пока она не входит в НАТО, — для гарантии нашей безопасности, причём соответствующее заявление было сделано "почему-то" именно на совместном брифинге с лидером немецкой оппозиции, имеющим неплохие шансы стать вскоре в ФРГ канцлером.

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Рассказали бы о таком кому-нибудь лет 80 назад. Кстати, кроме Германии, речь может идти, прежде всего, о Франции и Великобритании. Если не Украина — в НАТО, то НАТО — к нам.

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