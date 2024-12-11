Возможны задержки поездов: полиция проводит обыски в "Укрзалізниці"

В Киеве и области 11 декабря проходят обыски и задержания, чтобы остановить деятельность преступной группы, которая вредила рядовым работникам "Укрзалізниці". Пассажиров предупреждают о возможных задержках поездов из-за следственных действий.

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці". В рамках этой операции правоохранители проводят обыски, задержания, изъятие вещественных доказательств и опросы.

Операция охватывает как места жительства служащих, причастных к криминальным схемам, так и офисные помещения структурных подразделений "Укрзалізниці". Кроме того, следственные действия осуществляются даже в международных поездах при их отправлении или прибытии.

По согласованному плану с Национальной полицией, "Укрзалізниця" активно участвует в процессуальных мероприятиях, обеспечивая правоохранителям доступ к необходимой инфраструктуре. Среди ключевых элементов операции:

обыски в домах подозреваемых;

изъятие документов, финансовых отчетов и других вещественных доказательств;

допросы свидетелей и задержание лиц, которые могли быть причастны к деятельности преступной группы;

мероприятия в международных поездах по предупреждению возможных побегов или попыток скрыть доказательства.

Правоохранители подчеркивают, что все процессуальные действия выполняются в соответствии с законодательством Украины с соблюдением прав и свобод участников расследования. "Укрзалізниця" предупредила пассажиров о возможных временных ограничениях доступа, дополнительных проверках или задержках движения поездов, связанных с проведением обысков и следственных действий.

Усилия компании направлены на то, чтобы минимизировать влияние операции на график движения поездов. Представители "Укрзалізниці" извинились за возможные неудобства и заверили, что обеспечение комфорта и безопасности пассажиров остается главным приоритетом компании даже во время сложных процессуальных мероприятий.

В пресс-службе Национальной полиции отметили, что все детали сделки будут сообщены впоследствии после завершения следственных действий. "Укрзалізниця" подтвердила, что сотрудничает с правоохранителями для быстрого и эффективного раскрытия преступной схемы, которая действовала в ущерб интересам рядовых железнодорожников и всей отрасли.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзалізниця" запустила новый поезд между Киевом и популярным среди туристов Каменцем-Подольским. В первый рейс тот отправится 15 декабря, а стоимость билета на плацкарту на рейс из Киева составляет почти 200 грн.

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