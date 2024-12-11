Загадочная художница: как выглядит непубличная дочь Тома Круза и Николь Кидман, отказавшаяся от помощи родителей. Редкие фото

Не секрет, что Том Круз, одна из самых ярких звезд Голливуда, имеет напряженные отношения с детьми. В частности, с 18-летней дочерью Сури от актрисы Кэти Холмс знаменитость не виделся уже более 10 лет, ведь в прошлом мать девочки отказалась присоединиться к Церкви Саентологии.

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Однако не все знают, что у Круза есть также двое приемных детей, которых он усыновил вместе со второй женой Николь Кидман. Сейчас 31-летняя художница Изабелла и 29-летний Коннор не общаются с матерью, но поддерживают связь с отцом. В частности, недавно Белла, которая в соцсетях носит фамилию Кидман-Круз, показала свое лицо и поделилась радостной новостью.

Дочь актера, привыкшая вести приватный образ жизни, заявила, что одну из ее работ выставили в галерее Imagine Museum, расположенном в городе Сент-Питерсбург, штат Флорида. На фото было изображено полотно художницы, а сама Изабелла позировала рядом.

Что известно о приемной дочери Томе Крузе

Изабелла – самая старшая из трех детей звезды. Девушка окончила престижные курсы парикмахеров Vidal Sassoon Academy в Лондоне. Долгое время дочь Круза трудилась в одном из знаменитых салонов столицы. Впоследствии Белла была ассистенткой в компании по производству одежды. Тогда организация принадлежала супруге отца – актрисе Кэти Холмс.

По имеющимся данным, девушка живет удивительно скромной жизнью в столице Великобритании. Она даже отказалась от предложения отца арендовать пентхаус стоимостью 426 тысяч долларов в месяц (около 18 миллионов гривен). Как сообщается, Том владеет недвижимостью в историческом комплексе Corinthia Residences, имеющей четыре спальни, крытый бассейн и потрясающий вид на городской пейзаж. Это прекрасное место находится всего в двух шагах от Даунинг-стрит, в самом центре города.

Белла и ее муж Макс переехали в Кройдон в октябре 2017 года, чтобы быть ближе к его родителям. Пара женилась двумя годами ранее, в 2015 году, через год после знакомства через общих друзей. Соседка, Эмма, рассказала о Белле: "Я бы ее не узнала, если бы она подошла и ударила меня по лицу. Я не слежу за культурой знаменитостей. У них есть какая-то рептилия – мы видим красный свет аквариума. Она очень загадочная. Думаю, она решила жить без внимания".

Соцсети девушки заполнены ее художественными работами, поэтому личные фото Изабеллы стали настоящей редкостью. Между тем подписчики Кидман-Круз уверены, что она удивительным образом все больше начинает походить на приемного отца.

Напомним, Круз и Кидман удочерили Изабеллу в 1992 году. Впоследствии пара усыновила мальчика Коннора. Когда в 2001 году актеры решили развестись, девочке было девять, а мальчику всего шесть лет. Том не хотел, чтобы потомки жили отдельно от него. Он добивался полной опеки над детьми в суде и в итоге выиграл дело. Кидман уехала в Австралию, а ее приемные сын и дочь остались в Калифорнии с папой. В разлуке Изабелла и Коннор отдалились от приемной матери и стали звать ее по имени – Николь. Как и Круз, его дети привержены сайентологии.

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