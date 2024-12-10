Налоговая сообщила на днях. Начался межгосударственный обмен информацией о клиентах банков. У полумиллиона украинцев есть счета в зарубежных банках. Не знаю речь идет только о счетах физических лиц, но уверен, что компаний, где бенифициары украинцы, и имеющие счета в иностранных банках, еще больше.

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Вже рік звертаюсь до Національного банку України. Дайте дозвіл цим компаніям відкривати не придумані 20 років тому, нікому не потрібні, дурнуваті "інвестиційні" рахунки, а повноцінні рахунки в національній валюті з тим же режимом функціонування, що і всі інші.

Чому я, маючи компанію, зареєстровану майже де завгодно, можу відкрити рахунок в будь якому світовому банку у будь якій валюті, і чому я не можу його відкрити його в нас у гривні. Де тут ризики? Від цього виграє і підприємець і держава. Це і податки додаткові, і зниження тиску на національну валюту, і залучення інвестицій. Відповіді нема.