Как почистить расческу для волос, чтобы сияла чистотой: поможет простой раствор

Поддержание в чистоте предметов личной гигиены имеет важное значение для нашего здоровья, особенно когда речь идет о волосах. Расческа или щетка накапливают загрязнения, как отмершие волосы, остатки средств для стайлинга или кожный жир, ежедневно. В такой среде могут начать размножаться вредные бактерии и грибки.

Именно поэтому важно регулярно и правильно очищать расческу. OBOZ.UA расскажет о правильной технике такой очистки и простом растворе, который поможет избавиться от всех загрязнений.

Шаг 1: Удалите из щетины волосы

Все волоски, которые собираются на зубцах или щетине, нужно вовремя убирать. Что можете, снимите руками, остальное аккуратно срежьте и уберите с помощью другой расчески или зубочистки.

Шаг 2. Воспользуйтесь чистящим раствором

Чтобы продезинфицировать и очистить расческу, не повредив ее, приготовьте простой раствор. В достаточное для замачивания инструментов количество теплой воды добавьте несколько капель шампуня и столовую ложку пищевой соды. Если хотите усилить дезинфицирующие свойства раствора, нанесите на соду перед ее добавлением несколько капель масла чайного дерева или эвкалипта. Такое средство подойдет для замачивания металлических или пластиковых щеток. Деревянные инструменты лучше им протирать без полного погружения.

Шаг 3: Замочите и очистите

Расчески и щетки, сделанные из водостойких материалов, замочите в чистящем растворе на 10-15 минут. Далее, не доставая, почистите их старой зубной щеткой, удалив всю грязь между щетинками. Особо уделяйте внимание зонам у основания.

Шаг 4: Промойте

После такой чистки промойте щетку под теплой проточной водой. С деревянных инструментов остатки средства стирайте влажной тряпкой.

Шаг 5: Тщательно высушите инструменты

Сушка является критическим этапом чистки, чтобы избежать развития плесени. Стряхните с гребешка лишнюю воду и положите его щетиной на чистое полотенце. Пусть он лежит так до полного высыхания. Не используйте для просушки фен и не располагайте щетку прямо на солнце, поскольку тепло может деформировать щетину или повредить щетку.

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