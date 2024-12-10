Новость, которую разгоняют только наши и враждебные СМИ. Но не имеющая ничего общего с действительными словами официального представителя Госдепа США Мэтью Миллера.

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Відкриваємо стенограму вчорашнього бріфінгу на сайті Держдепартаменту США і читаємо як все було насправді:

"ПИТАННЯ: Чи закликала адміністрація СШУ український уряд розширити військовий призов?

МІЛЛЕР: Ми мали розмови з урядом України щодо ситуації з безпекою на сході. Ви чули, як минулого тижня в Брюсселі про це говорив Секретар. Зрештою, рішення щодо складу своїх збройних сил українці мають приймати самостійно. Ми чітко дали зрозуміти, що якщо вони створять нові підрозділи для участі в бойових діях, ми та наші союзники будемо готові екіпірувати ці підрозділи та навчити їх для ведення бою".

Очевидно, що про зменшення віку для мобілізації до 18 років не йшлося. Було питання про розширення мобілізації в Україні. І відповідь була, що це питання України, але якщо Україна вирішить мобілізацію розширити, США з партнерами забезпечать новостворені сили всім необхідним.

Тут складно зрозуміти, чи це вороже іпсо, чи просто тяга українських ЗМІ до хайпу. Нажаль, часто наші медіа роблять роботу не гірше за російські спецслужби. І коли коментувати вигадані фейки починає навіть Президент України, це красномовно показує, що медіа розвиваються зовсім не в той бік.