Никогда так не делайте: визажистка назвала худшие ошибки в макияже

В деле макияжа некоторые привычки могут приносить больше вреда, чем пользы. И даже опытные любительницы мейка порой допускают эти ошибки.

Какие именно продукты и методы их использования могут навредить вашему образу, разбиралось издание She Finds. Оно изучило рекомендации TikTok-блогера Ноэль Глем, которая дает советы 200 тысячам своих подписчиков. Ее топ-5 типичных ошибок касается довольно широкого спектра выбора и применения косметики – от подготовки кожи до выбора теней. Откажитесь от перечисленных вредных привычек и ваш макияж станет не только красивее, но и устойчивее.

Избегайте тональных средств или базы на масляной основе

Большинство косметических продуктов имеют в своем составе воду как основной ингредиент. Если же база под макияж или тональный крем созданы на основе масел, это неизбежно приведет к расслоению покрытия, ведь масло и вода не смешиваются. Для достижения гладкости и длительной стойкости рекомендуется выбирать именно продукты на водной основе.

Не тратьтесь на дорогие искусственные ресницы

Нет смысла тратить целое состояние на искусственные ресницы, когда на рынке существует множество бюджетных, но качественных вариантов. Доступные наборы из масс-маркета часто ничем не уступают люксовым брендам, что позволяет свободно экспериментировать с образами и при этом не выбрасывать на набор искусственных ресниц больше 10 долларов.

Никогда не наносите кремовые текстуры поверх пудры

Это правило является критическим для чистоты макияжа: кремовые продукты никогда не должны ложиться поверх пудровых. Поскольку пудра предназначена для фиксации и контроля жирности, нанесение крема сверху приведет к тому, что она просто смажется. Как результат – в макияже появятся пробелы и неровности.

Откажитесь от шиммерных теней в больших палетках

Часто блестящие тени в больших палетках имеют сухую, "меловую" текстуру, ложатся пятнами и не дают желаемого эффекта. Для действительно яркого и чистого сияния стоит использовать шиммерные тени которые продаются в моноупаковках, или рассыпчатые пигменты, которые значительно лучше ложатся на веко.

Не используйте консилер с желтым подтоном под глазами

Для зоны под глазами не рекомендуется использовать консилер с желтым подтоном. Он ничего не скроет как следует. Именно розовый цвет продукта эффективен для нейтрализации темных кругов и синевы. Выбор розового подтона позволяет достичь эффекта отдохнувшего взгляда и визуально "подсветить" лицо.

