Мало кому подходит: какая помада заметно добавляет возраста

Выбор правильной помады к своему макияжу иногда напоминает квест со звездочкой. Когда стоишь перед бесконечными полками в магазине, легко растеряться в цветах, уходовых эффектах и формулах.

Но профессиональные визажисты указывают, что именно ошибка в выборе формулы может иметь самые нежелательные последствия. Как пишет издание She Finds, два типа декоративной косметики для губ могут добавить вам лишних лет. Текстура этих продуктов подчеркивает складки кожи, а их пигмент – забивается в складки

Матовая помада

Если для вас главное – стойкость и максимально насыщенный цвет, то матовые помады здесь вне конкуренции. Они дают плотное покрытие и почти не оставляют следов на чашках или одежде. Но есть одно большое "но": матовые формулы часто пересушивают губы, ощущаются не слишком комфортно и подчеркивают абсолютно все недостатки.

Вдобавок к этому именно матовые помады имеют коварное свойство делать губы и кожу вокруг них визуально старше. Из-за отсутствия блеска они создают некий эффект контурирования, который делает и без того тонкие губы еще меньше. Поэтому, хотя для яркого вечернего образа они подходят неплохо, для сохранения вида пухлых и свежих губ это далеко не лучший выбор.

Блеск для губ

Для тех, кому по душе эффект "влажных" губ, блеск – это всегда выбор номер один. Он может быть как полупрозрачным, так и достаточно плотным. Однако у блесков есть свой минус – они наименее стойкие среди всех средств для губ и "убегают" при первой же возможности, подчеркивая мельчайшие морщинки на коже. Особенно это касается темных и сильно пигментированных продуктов.

Если вам не хочется сталкиваться с этими неприятностями, используйте блеск как финальный штрих – наносите его поверх матовой или кремовой помады. Это придаст желаемого сияния, но при этом цвет будет держаться дольше. Сам по себе блеск требует постоянного обновления, однако он мгновенно освежает лицо, добавляя образу такой желанной юношеской беззаботности.

Так что же выбрать?

Правильная формула помады может не просто дополнить макияж, но и омолодить вас. И лучшим вариантом для тех, кто хочет выглядеть свежо, визажисты называют те продукты, которые сочетают в себе увлажнение и цвет. Это могут быть оттеночные бальзамы, классические кремовые помады или стойкие тинтирующие средства, которые используются вместе с бальзамом.

Матовые текстуры, хоть и держатся лучше всех, слишком акцентируют внимание на сухости и мелких морщинках. Поэтому, выбирая новую помаду, всегда учитывайте форму губ и тот эффект, которого хотите достичь. Немного увлажнения, деликатный блеск и правильно подобранный цвет сделают ваши губы свежими и сочными. И для этого совсем не обязательно каждые пять минут подправлять макияж перед зеркалом.

