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Нежный тренд маникюра омолодит ваши руки: как сделать "шифоновые" ногти

Елена Былим
Lady Oboz
3 минуты
1,1 т.
Какой маникюр выбрать летом
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В настоящее время все большую популярность приобретают естественность и сдержанная элегантность. Именно поэтому на смену ярким дизайнам и сложному маникюру приходят деликатные решения. Одним из самых актуальных трендов последнего времени стали так называемые "шифоновые" ногти, которые отличаются легкостью и полупрозрачным покрытием.

Как отмечает издание shefinds.com, такой маникюр придает рукам ухоженный вид и визуально делает их моложе. Эксперты утверждают, что новая тенденция подходит практически всем, независимо от возраста и формы ногтей.

Что такое "шифоновые" ногти

Название тренда происходит от лёгкой полупрозрачной ткани шифон, которая ассоциируется с нежностью и воздушностью. Аналогичный эффект мастера маникюра создают и на ногтях, используя нежные полупрозрачные покрытия. Для такого дизайна чаще всего выбирают молочно-розовые, бежевые, персиковые или светло-лавандовые оттенки.

Что такое шифоновые ногти.

Главная особенность "шифоновых" ногтей заключается в том, что натуральная ногтевая пластина частично остается видимой сквозь покрытие. Благодаря этому создается мягкий размытый эффект, который выглядит естественно и изящно. В отличие от плотных цветных лаков, такой маникюр подчеркивает красоту ногтей, а не скрывает ее.

Для достижения нужного результата мастера используют тонкие слои гель-лака, полупрозрачные желеобразные текстуры или молочные базы. Иногда несколько оттенков сочетают между собой, чтобы придать покрытию большую глубину и объём.

Шифоновые ногти.

Популярность "шифоновых" ногтей объясняется прежде всего их универсальностью. Полупрозрачное покрытие гармонично смотрится на любом оттенке кожи и подходит как для коротких, так и для длинных ногтей. Кроме того, такой маникюр уместен как в повседневной жизни, так и на торжественных мероприятиях.

Ещё одним преимуществом является практичность. Благодаря естественному виду отрастание ногтей менее заметно, поэтому маникюр дольше сохраняет аккуратный вид. Это позволяет реже посещать салон и дольше наслаждаться безупречным результатом.

Как создать модный эффект

Для создания "шифонового" маникюра специалисты рекомендуют выбирать покрытие с легкой прозрачностью. Лучше всего подойдут молочно-розовые гели, нежные нюдовые оттенки, светлые персиковые цвета или лаки с желейным эффектом. Некоторые мастера также добавляют легкий перламутровый блеск, который красиво переливается на свету, не перегружая дизайн.

Трендовый маникюр.

Завершающим этапом обычно становится нанесение глянцевого топового покрытия. Оно усиливает эффект мягкости и придает ногтям здоровое сияние. Именно благодаря этому руки выглядят более ухоженными, свежими и молодыми.

Кому подойдет такой маникюр

"Шифоновые" ногти станут прекрасным выбором для тех, кто ценит сдержанную красоту и элегантность.

Шифоновые ногти с блеском.

Такой дизайн особенно хорошо подходит для офисного стиля, свадебных образов, деловых встреч и торжественных мероприятий. Нежное покрытие легко сочетается с любой одеждой и не привлекает излишнего внимания, при этом подчеркивая ухоженность рук. Именно поэтому этот тренд уже называют одним из самых универсальных и изысканных решений в современном маникюре.

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