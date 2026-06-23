Нежный тренд маникюра омолодит ваши руки: как сделать "шифоновые" ногти

В настоящее время все большую популярность приобретают естественность и сдержанная элегантность. Именно поэтому на смену ярким дизайнам и сложному маникюру приходят деликатные решения. Одним из самых актуальных трендов последнего времени стали так называемые "шифоновые" ногти, которые отличаются легкостью и полупрозрачным покрытием.

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Как отмечает издание shefinds.com, такой маникюр придает рукам ухоженный вид и визуально делает их моложе. Эксперты утверждают, что новая тенденция подходит практически всем, независимо от возраста и формы ногтей.

Что такое "шифоновые" ногти

Название тренда происходит от лёгкой полупрозрачной ткани шифон, которая ассоциируется с нежностью и воздушностью. Аналогичный эффект мастера маникюра создают и на ногтях, используя нежные полупрозрачные покрытия. Для такого дизайна чаще всего выбирают молочно-розовые, бежевые, персиковые или светло-лавандовые оттенки.

Главная особенность "шифоновых" ногтей заключается в том, что натуральная ногтевая пластина частично остается видимой сквозь покрытие. Благодаря этому создается мягкий размытый эффект, который выглядит естественно и изящно. В отличие от плотных цветных лаков, такой маникюр подчеркивает красоту ногтей, а не скрывает ее.

Для достижения нужного результата мастера используют тонкие слои гель-лака, полупрозрачные желеобразные текстуры или молочные базы. Иногда несколько оттенков сочетают между собой, чтобы придать покрытию большую глубину и объём.

Популярность "шифоновых" ногтей объясняется прежде всего их универсальностью. Полупрозрачное покрытие гармонично смотрится на любом оттенке кожи и подходит как для коротких, так и для длинных ногтей. Кроме того, такой маникюр уместен как в повседневной жизни, так и на торжественных мероприятиях.

Ещё одним преимуществом является практичность. Благодаря естественному виду отрастание ногтей менее заметно, поэтому маникюр дольше сохраняет аккуратный вид. Это позволяет реже посещать салон и дольше наслаждаться безупречным результатом.

Как создать модный эффект

Для создания "шифонового" маникюра специалисты рекомендуют выбирать покрытие с легкой прозрачностью. Лучше всего подойдут молочно-розовые гели, нежные нюдовые оттенки, светлые персиковые цвета или лаки с желейным эффектом. Некоторые мастера также добавляют легкий перламутровый блеск, который красиво переливается на свету, не перегружая дизайн.

Завершающим этапом обычно становится нанесение глянцевого топового покрытия. Оно усиливает эффект мягкости и придает ногтям здоровое сияние. Именно благодаря этому руки выглядят более ухоженными, свежими и молодыми.

Кому подойдет такой маникюр

"Шифоновые" ногти станут прекрасным выбором для тех, кто ценит сдержанную красоту и элегантность.

Такой дизайн особенно хорошо подходит для офисного стиля, свадебных образов, деловых встреч и торжественных мероприятий. Нежное покрытие легко сочетается с любой одеждой и не привлекает излишнего внимания, при этом подчеркивая ухоженность рук. Именно поэтому этот тренд уже называют одним из самых универсальных и изысканных решений в современном маникюре.

OBOZ.UA писал о цветах маникюра для яркого отпуска.

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