Маникюр для отпуска: 5 модных дизайнов

Отпуск – идеальное время, чтобы позволить себе больше экспериментов с внешностью. Этим летом маникюр перестает быть просто дополнением и становится полноценным элементом стиля, отражающим настроение свободы и солнечного тепла.

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Тренды 2026 года сочетают в себе смелые текстуры, насыщенные цвета и неожиданные решения. Они будут отлично смотреться и на пляже во время заката, и на вечерней террасе. В этой подборке – пять самых актуальных дизайнов от Vogue Adria, которые точно заслуживают внимания во время отпуска.

Гранитные ногти

Один из главных хитов лета 2026 – маникюр с эффектом гранита. Этот дизайн создает уникальную текстуру, которая мягко и деликатно рассеивает свет, без лишнего блеска. Вдохновленный прохладными летними напитками, он выглядит свежо, объемно и очень современно. Granite nails прекрасно подходит как для ярких, так и для более сдержанных цветов. Это идеальный выбор для тех, кто хочет чего-то нового и стильного.

Экстравагантный френч

Классический французский маникюр этим летом выходит на новый уровень. Spicy French – это смелое сочетание традиционной формы с насыщенными, "пряными" оттенками: коралловым, красным, оранжевым и ярко-розовым. Такой маникюр сохраняет элегантность, но придаёт характер и летнюю энергию. Он выглядит дорого и в то же время очень современно, идеально сочетаясь с загорелой кожей.

Комбинированный дизайн

Mix & match nails – это настоящая творческая свобода на ногтях. Каждый ноготь может иметь свой цвет, узор или отделку. Главное – гармоничное сочетание оттенков и текстур. Этот тренд прекрасно передает легкость и радость отпуска. Он подходит как для тех, кто любит минимализм, так и для настоящих любительниц экспериментов. Главное правило – не бояться комбинировать.

Неоновые ногти

Неоновые оттенки вновь на пике популярности. Яркие желтый, зеленый, розовый и голубой цвета создают эффектный и смелый образ. Такие ногти особенно эффектно смотрятся в вечернее время и при искусственном освещении. Этот дизайн прекрасно подходит для вечеринок, пляжных тусовок и всех, кто хочет привлекать внимание. Он энергичный, современный и очень летний.

Глиттерные ногти

Мелкие и крупные блестки создают многогранное сияние, которое красиво играет на солнце. В отличие от старого глиттера, современные дизайны выглядят дорого и изящно. Они могут служить как акцентом на нескольких ногтях, так и полноценным покрытием. Это выбор для тех, кто хочет чувствовать себя особенной во время отпуска.

OBOZ.UA ранее писал о трендовом ягодном маникюре, ставшем хитом лета-2026.

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