Нежный и одновременно смелый: 'матча'-маникюр стал хитом 2024 года

2024 год буквально стал олицетворением известного утверждения о том, что мода бывает очень изменчивой и капризной. В последнее время тренд на минимализм, простоту и классику был частью модной рутины, однако уже в этом сезоне в борьбу за первенство вступают яркие тенденции, в том числе и в маникюре.

Хитом TikTok стал так называемый "матча"-дизайн, получивший свое название от популярного напитка зеленого цвета. Редакторы портала WhoWhatWear рассказали о набирающем популярность тренде.

Маникюр "матча" отличается нежным зеленым оттенком, напоминающим чай матча. Его можно сделать как однотонным, так и с добавлением в виде рисунков или страз.

Основной оттенок дизайна "матча" – это нюдовый зеленый, который может варьироваться от мятного до более тусклого.

Этот тренд одинаково красиво смотрится на ногтях любой формы, но лучше всего подходит для миндалевидной и квадратной. Длина не имеет значения, но следует помнить, что светлые оттенки делают пластину визуально несколько шире.

Нежный зеленый оттенок выглядит очень изящно и элегантно, красиво оттеняет загоревшую кожу, но не бросается в глаза, что делает его непестрым.

Нежный оттенок удачно сочетается с базовым белым и черным цветами, но поклонницы ярких решений могут комбинировать его с более глубокими приглушенными оттенками, такими как темно-синий, винный, бордовый, горчичный или шоколадный.

Кстати, сделать такой оттенок дома достаточно легко. Для этого нужно смешать зеленый лак с белым в пропорциях, которые образуют пастельный цвет.

Ранее OBOZ.UA писал, что в 2024 году маникюрная мода будет смелая, акцентная и неординарная. Одним из таких трендов стали хромированные ногти, бросившие вызов необычному и простому покрытию.

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