Этот маникюр в тренде TikTok: как выглядят самые популярные ногти 2024 года

В 2024 году маникюрная мода будет смелой, акцентной и неординарной. Одним из таких трендов, который уже завирусился в TikTok, стали хромированные ногти, бросившие вызов нюдовому и простому покрытию.

Серебряные, золотые и блестящие лаки стали настоящим хитом сезона, а видео с зеркальным маникюром собирают бешеное количество лайков. Модные редакторы портала WhoWhatWear рассказали о тенденции.

Популярный тренд несет в себе футуристическую эстетику. Хромированные ногти – это не простой дизайн, а ювелирная работа мастера, который воплощает желание клиента продемонстрировать свою индивидуальность. Хромироваными могут лишь некоторые фрагменты дизайна, поэтому работать с втирками, фольгой или лаками нужно осторожно.

Разнообразие хромированных оттенков поражает воображение. От ослепительного золота и сияющего серебра до элегантного медного и нежного перламутрового – можно выбрать любой вариант на свой вкус и экспериментировать ежемесячно.

Хромированный маникюр гармонично дополняет как вечерние наряды, так и повседневный стиль. Он придаст изюминку деловому костюму и станет смелым акцентом в casual-образе.

Процесс создания хромированного маникюра требует опыта и мастерства. Втирание специальной пудры или использование гель-лаков с зеркальным эффектом позволяют добиться нужного результата, но так же могут испортить дизайн, сделав его пестрым.

Однотонное покрытие, френч, омбре, геометрические узоры, сочетание с матовыми текстурами – все это позволяет создать уникальный дизайн, поэтому простор для воображения просто необъятный.

Хештег #chromenails набрал 1,6 миллиарда просмотров в TikTok, а значит, его любят и повторяют во всем мире, что и делает дизайны действительно трендовыми.

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