Не цвет масла: какой оттенок желтого станет хитом осени 2026 года

Нежный "butter yellow", который несколько сезонов подряд оставался одним из главных модных цветов, постепенно уходит на второй план. Осенью 2026 года дизайнеры и стритстайл делают ставку на гораздо более глубокий и тёплый оттенок – горчичный.

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Именно он всё чаще появляется на пальто, куртках, платьях, обуви и аксессуарах. Такой цвет прекрасно вписывается в осеннюю палитру и легко сочетается с другими насыщенными оттенками сезона, сообщает Interia.

Горчичный вытесняет butter yellow

Масляно-желтый, или "butter yellow", стал одним из самых заметных цветов последних сезонов. Однако с приближением осени модная палитра традиционно становится глубже и насыщеннее.

На Неделе моды в Копенгагене горчичный цвет можно было увидеть в образах гостей и новых коллекциях. Хотя большинство дизайнеров уже демонстрировали вещи на весну и лето 2027 года, многие элементы вполне можно перенести в осенний гардероб – например, кожаные куртки, пальто, платья и обувь.

Горчичные оттенки также появлялись на модных показах в Париже. Дизайнеры используют этот цвет уже не только в качестве небольшого акцента, но и для основных элементов образа – жакетов, верхней одежды и длинных платьев.

Кому идет горчичный цвет

Наиболее гармонично он обычно сочетается с теплой внешностью. Золотистые и желтые пигменты такого цвета могут подчеркнуть естественное тепло кожи и визуально освежить лицо.

Обладательницам кожи с холодным подтоном стоит быть осторожнее с горчичными оттенками, расположенными непосредственно возле лица. Насыщенный желтый иногда подчеркивает покраснение или делает тон кожи визуально более тусклым.

В таком случае трендовый цвет можно перенести ниже – выбрать горчичные брюки, юбку, сумку, обувь или другой аксессуар.

С чем носить горчичный цвет осенью 2026 года

Одна из причин популярности этого оттенка – его способность легко вписываться в традиционную осеннюю палитру. Он хорошо гармонирует с цветами листьев, земли и тёплого дерева.

Особенно удачными будут сочетания горчичного с:

шоколадно-коричневым;

бордовым;

темно-зеленым;

оливковым;

цветом мха;

теплым бежевым;

белым;

темно-синим.

Горчичный и оливковый вместе создают спокойный естественный образ, тогда как сочетание с бордовым или шоколадно-коричневым делает комплект более насыщенным и выразительным. Если же хочется добавить легкости, достаточно использовать белые или кремовые детали.

Основной цвет образа или всего лишь акцент

Осенью 2026 года горчичный цвет предлагают носить смелее, чем раньше. Это может быть не просто шарф или сумка, а полноценное пальто, жакет, кожаная куртка или платье.

Тем, кто не готов к столь яркому образу, стоит начать с деталей. Горчичный шарф, платок, обувь или сумка легко освежат базовый осенний гардероб в коричневых, бежевых, зеленых или темно-синих тонах.

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