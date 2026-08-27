Обладает омолаживающим эффектом: какой цвет станет хитом осени
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Осенью гардероб традиционно наполняют коричневые, бордовые, серые и бежевые оттенки. Однако в 2026 году дизайнеры предлагают отойти от привычной сезонной палитры. Одним из самых заметных цветов осени станет aqua blue – свежий водный голубой с бирюзовым оттенком.
Яркий, но в то же время прохладный оттенок уже появился в дизайнерских коллекциях и гардеробах модных инфлюенсерок. Подробности сообщает Interia.
Как выглядит модный aqua blue
Aqua blue напоминает цвет чистой морской воды: в нем сочетаются голубые и легкие бирюзовые нотки. Если летом такие цвета чаще всего можно было увидеть на легких платьях, топах и купальниках, то осенью они переходят на совершенно другие фактуры.
Особенно эффектно aqua blue будет смотреться на шерстяных пальто, объемных свитерах, костюмах, атласных блузках и кожаных аксессуарах. Сочетание свежего оттенка с плотными осенними материалами делает образ необычным и современным.
Голубовато-бирюзовые оттенки могут визуально освежить тон кожи, поэтому их стоит попробовать в виде рубашек, свитеров, шарфов или жакетов.
Как носить голубой цвет осенью 2026 года
Не обязательно одеваться в aqua blue с головы до ног. Хотя монохромные образы остаются актуальными, начать знакомство с трендом можно с небольшой детали.
Это может быть:
- сумка;
- шелковый платок;
- свитер;
- обувь;
- перчатки;
- серьги или другая бижутерия;
- голубая рубашка под жакет или пальто.
Один яркий акцент способен сделать даже самую простую осеннюю комбинацию из джинсов, свитера и пальто гораздо интереснее.
С какими цветами сочетать aqua blue
Один из самых эффектных дуэтов сезона – бирюзово-голубой и шоколадно-коричневый. Теплый коричневый уравновешивает прохладу голубого, поэтому образ получается выразительным, но не слишком ярким.
Также aqua blue удачно сочетается с:
- графитовым и серым – для сдержанного городского образа;
- молочным и белым – для легкого и свежего эффекта;
- темно-синим – для элегантных комплектов;
- сливочно-желтым – для необычного модного контраста;
- бордовым – для глубокого осеннего образа;
- красным – если хочется яркого акцента.
Кстати, одним из самых простых способов поддержать тренд может стать сочетание голубой одежды с красной помадой.
OBOZ.UA писал о модных аксессуарах на осень 2026 года.
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