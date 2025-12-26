Не только платье: что надеть на Новый год, чтобы стать звездой вечера

Новогодний образ давно перестал ограничиваться классическим вечерним платьем. Современная мода предлагает значительно более широкий выбор решений: от лаконичных до смелых, но всегда уместных для праздничной ночи.

Тренды весна–лето 2026 легко адаптируются к зимнему гардеробу, если правильно расставить акценты. Издание Vogue рассказало что, надеть на Новый год, чтобы стать звездой вечера.

Белая рубашка + джинсы

Иногда именно простые формулы работают лучше всего. Комбинация белой рубашки и джинсов остается универсальной базой, которая легко трансформируется в праздничный образ. Достаточно выбрать рубашку с акцентным кроем – широкими манжетами, асимметрией или плотным хлопком, и дополнить ее эффектными украшениями или обувью на каблуках.

Белый костюм

Белый костюм уверенно вытесняет классический черный в праздничном гардеробе. Он ассоциируется с чистотой линий, уверенностью и современной элегантностью. Для новогодней ночи костюм можно сочетать с топом без бретелек или шелковой блузой, добавив металлические аксессуары.

Кожаная юбка

Кожаная юбка – один из самых практичных и одновременно выразительных элементов праздничного образа. Она хорошо держит форму, подчеркивает силуэт и не требует сложных стилистических решений. Особенно актуальным остается сочетание со светлой блузой. Такой контраст создает баланс между сдержанностью и сексуальностью.

Кейп

Кейп возвращается в моду как полноценный вечерний элемент. Он стал ключевым акцентом первого показа Dior под руководством Джонатан Андерсон, что сразу закрепило его статус тренда. Кейп добавляет образу изысканности, при этом оставаясь функциональным верхним слоем. Для Нового года он идеально заменяет жакет или пальто в помещении.

Платье-комбинация

Платье-комбинация давно вышло за пределы бельевой эстетики и закрепилось как полноценный вечерний вариант. Его главное преимущество – универсальность и чистота линий. В праздничном контексте такое платье звучит особенно сдержанно и элегантно, не перегружая образ. Достаточно добавить акцентные серьги или накидку – и образ готов.

