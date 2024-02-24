Подходят ко всему: 5 признаков самых стильных пальто на весну 2024

Наконец-то, можно спрятать подальше теплые пуховики, дубленки и куртки, и заменить их на уютные пальто. Проверьте, актуально ли ваше изделие. Возможно, оно давно устарело, и портит весенние/осенние аутфиты (а вы об этом и не догадываетесь).

Какие пальто вписываются в модные тенденции 2024 года? Ознакомьтесь со шпаргалкой в материале OBOZ.UA.

1. Цвет и узоры

Если вы – поклонница стилей "тихая роскошь" и Old Money, то делайте ставку на спокойные краски (фисташковый, молочный, карамельный, мокко и т.д.). Если же любите быть в центре внимания, то идеальный выбор – яркие и сочные цвета пальто (желтый, синий, зеленый, апельсиновый или красный). А как насчет принтов? В 2024 году в тренде анималистические узоры (тигровый, пятна коровы, леопардовый и подобные), массивные клетки, монограммы или этнические элементы. Обратите внимание: пальто с рисунками самодостаточное, поэтому его лучше комбинировать с монохромной одеждой.

2. Длина

В прошлом году "пробивались" в тренды укороченные модели пальто. Правда, ненадолго. Поскольку они совсем непрактичны в сочетании с одеждой, их заменили миди и макси. Длина рукавов может варьироваться: актуальны как изделия с длинными рукавами, так и с 3/4 (их можно стилизовать удлиненными кожаными перчатками).

3. Крой

Приталенные изделия пока что "не планируют" возвращаться в моду. Как и прежде, в коллекциях дизайнеров красуются прямого кроя и oversize-пальто. Хотите приобрести что-нибудь более интересное? Попробуйте модель с рукавами-кимоно или с широкими плечами.

4. Акцентные детали

Что делать, если вам надоело монохромное шерстяное пальто (но при этом оно актуально и выглядит ухоженно)? Стилизуйте его брошью в винтажном стиле, шелковым платком, кольцом с массивным камнем, креативными пуговицами или ремнем с золотой пряжкой.

Также в 2024 году стилисты советуют носить пальто в готическом стиле, из твида, пушистые teddy, с небольшими вставками из эко-меха (на воротнике и рукавах) или с бахромой (вариант для самых смелых).

5. Материал

В тренде изделия из шерсти, кашемира, хлопка, жаккарда, вельвета, из искусственного меха и экокожи. Если же вы обожаете носить спортивную одежду, то попробуйте срифмовать ее со стеганным пальто длины миди.

Ранее OBOZ.UA писал о том, на какие фасоны верхней одежды следует делать ставку, чтобы те прекрасно дополняли как casual, так и романтический или деловой стиль.

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