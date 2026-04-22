Не лоферы: назван самый горячий тренд обуви на весну 2026 года

Весна 2026 года принесла нового фаворита среди обувных трендов. На смену популярным лоферам приходят туфли-лодочки, которые неожиданно вернулись в повседневные образы.

Когда-то эту обувь ассоциировали только с морским стилем и элитной классикой, однако сегодня она получила современное переосмысление. Дизайнеры сделали ставку на универсальность, удобство и смелые стилистические сочетания.

Туфли-лодочки

Туфли-лодочки давно вышли за пределы узкого стиля, с которым их связывали раньше. Если раньше такая обувь считалась частью гардероба для отдыха на яхте или классических образов в стиле "преппи", то теперь все изменилось.

В 2026 году тренды тяготеют к непринужденности, практичности и сдержанной элегантности. Именно поэтому лодочки прекрасно вписались в новую моду. Они сочетают комфорт спортивной обуви и более изысканный вид классических моделей.

Какие модели будут самыми актуальными

В этом сезоне дизайнеры предлагают гораздо больше вариантов, чем традиционные коричневые или синие модели. На пике популярности:

лодочки на более массивной подошве;

модели в пастельных оттенках;

обувь из матовой кожи;

варианты с текстильными и бархатными вставками;

универсальные модели в нейтральных цветах.

Главное преимущество такой обуви остается неизменным – она удобная, долговечная и со временем выглядит еще интереснее.

С чем носить туфли-лодочки весной 2026 года

Основное правило сезона – создавать контрастные образы. Не стоит сочетать лодочки слишком буквально с поло, бежевыми брюками или классическим свитером. Современная мода предлагает гораздо более интересные решения.

С широкими джинсами. Один из самых модных вариантов – мешковатые или прямые широкие джинсы, которые немного спадают поверх обуви. Такой образ выглядит непринужденно и очень актуально. С юбками. Лодочки эффектно контрастируют с прозрачными макси-юбками, легкими платьями и моделями с низкой талией. Более массивная обувь уравновешивает нежность тканей и добавляет образу характера. С костюмами oversize. Еще один стильный вариант – носить лодочки со свободными жакетами и широкими брюками. Это современная интерпретация офисного стиля с ноткой расслабленности.

Белые носки – главный аксессуар сезона

Отдельное внимание стоит уделить деталям. Весной 2026 года туфли-лодочки советуют носить не босиком, а с заметными белыми носками. Лучше всего выбирать плотные хлопковые модели средней высоты.

Такой аксессуар добавляет образу молодежного настроения, делает его более свежим и трендовым. Кроме того, это удобное решение для переменчивой весенней погоды.

Туфли-лодочки стали символом того, как современная мода умеет переосмысливать классику. Они сочетают комфорт, универсальность и нестандартный характер. Если хочется обновить гардероб и попробовать что-то новое, именно эта обувь может стать самым удачным выбором весны 2026 года.

OBOZ.UA писал о модной ежедневной обуви, которую выбирают известные женщины из шоу-бизнеса и актрисы.

