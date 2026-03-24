Эксперты назвали идеальную весеннюю обувь на каждый день: ее уже носит Кэмерон Диаз, Марго Робби и другие звезды

Обувь является очень важным элементом весеннего гардероба, ведь не просто помогает выглядеть стильно, но и обеспечивает комфорт во время длительных прогулок в солнечные дни. В этом сезоне модные эксперты советуют выбирать балетки, которые удобно сидят на ноге и одновременно имеют невероятно элегантный вид.

Голливудские звезды, среди которых Марго Робби и Кэмерон Диаз, уже успели выгулять этот трендовый фасон обуви и ярко продемонстрировать, что он идеально дополнит как повседневный, так и более изысканный лук. О главной модной тенденции этой весны сообщает People.

Балетки "Мэри Джейн" привлекают внимание своим изящным дизайном. Плоская подошва, закругленный носок и тоненький ремешок, расположенный на верхней части стопы, делают этот фасон невероятно удобным для долгих прогулок. Трендовую пару обуви в свой гардероб добавила американская актриса Гвинет Пэлтроу.

Артистка Обри Плаза вышла в свет в балетках, особенностью которых является широкий квадратный носок. Такой дизайн обуви абсолютно не сковывает пальцы ног и позволяет им находиться в естественном положении, что особенно важно для людей с широкими стопами.

Модным хитом весны 2026 стали также балетки из сетчатой ткани, в которых вам не будет жарко даже в самые солнечные дни. Они, кстати, стали главным элементом аутфита Марго Робби для аэропорта.

А вот Кэмерон Диаз пополнила свой весенний гардероб более эффектным вариантом трендовой обуви. Звезда выбрала лакированные балетки с заостренными носками, которые станут идеальным вариантом для вечерних образов.

