Не голубые: какие джинсы модные этой весной. Фото

Весной 2026 года джинсовые тренды выходят далеко за пределы традиционного синего цвета. Дизайнеры экспериментируют с оттенками, добавляя к классическому дениму новые цвета и интересные детали.

На подиумах можно увидеть как сдержанные нейтральные тона, так и яркие варианты для тех, кто любит смелые образы. Модные эксперты уже определили несколько цветов джинсов, которые станут настоящим хитом этой весны.

Серые джинсы

В этом сезоне популярность набирают серые джинсы, которые постепенно вытесняют традиционный синий и черный деним. Такой оттенок выглядит сдержанно, но в то же время современно, поэтому легко вписывается в разные стили.

Светло-серые модели хорошо сочетаются с белыми рубашками и легкими весенними вещами. Темно-серые джинсы добавляют образу большей выразительности – их можно комбинировать с черными топами и кожаными аксессуарами.

Пастельно-розовые джинсы

Одним из самых заметных трендов стали джинсы пастельно-розового цвета. Этот нежный оттенок придает образу легкости и женственности, поэтому он особенно популярен в весенних коллекциях.

Такие джинсы хорошо сочетаются с классическими вещами нейтральных цветов – например, коричневыми тренчами или куртками. Благодаря этому образ выглядит элегантно и одновременно необычно.

Белые джинсы

Белый деним остается актуальным в любой сезон, но весной 2026 года он снова оказался в центре модных трендов. На показах весенне-летних коллекций дизайнеры активно демонстрировали различные варианты белых джинсов.

Их главное преимущество — универсальность. Белый цвет легко сочетается с любым силуэтом и стилем, от классических прямых джинсов до моделей с манжетами. Для создания стильного образа модные эксперты советуют сочетать их с базовыми вещами и минималистичными аксессуарами.

Небесный деним

Настоящей звездой весны-лета 2026 года стал деним в оттенках бирюзового и небесно-голубого. Дизайнеры предлагают различные вариации цвета – от глубокого темно-синего до яркого аквамарина.

Такие джинсы идеально подходят для создания модных цветовых сочетаний. Например, их можно комбинировать с пастельными розовыми или желтыми элементами гардероба, что делает образ более свежим и весенним.

Коричневые джинсы

Еще одним популярным трендом стали коричневые джинсы. Этот цвет выглядит элегантно и одновременно универсально, поэтому легко заменяет темный деним в повседневных образах.

Стилисты советуют сочетать коричневые джинсы с монохромными комплектами или другими нейтральными оттенками. Такой подход позволяет создать сдержанный, но стильный образ, который идеально подходит для весеннего гардероба.

