Не синий и не черный: какой цвет джинсов будет в моде весной 2026 года

Весной 2026 года в моде будут не классические синие или черные джинсы, а серые – от светлых графитовых до глубоких антрацитовых оттенков. Тренд активно подхватывают голливудские звезды и инфлюенсеры, а стилисты уже называют серый новой универсальной базой сезона.

Видео дня

Об актуальности такого выбора заговорили после появления американской ведущей и актрисы Опры Уинфри в новом эпизоде ее подкаста. Медиамагнатка опубликовала фрагмент разговора, где предстала в широких темно-серых джинсах. Именно этот оттенок и фасон сегодня активно закрепляются как одна из ключевых тенденций весны, отмечают в People.

Серые джинсы, которые выбрала Уинфри, имеют свободный крой и дополнены выразительными деталями – накладными передними карманами в стиле лоскутков и простроченными манжетами. Это более расслабленная интерпретация прошлогоднего тренда на темно-серый деним, который популяризировала Сара Джессика Паркер.

Если прошлой весной актуальными были узкие модели, то теперь акцент сместился на более широкие силуэты и комфорт.

Стилисты отмечают, что серый деним выглядит более сдержанно, чем голубой, но не так формально, как черный. Он хорошо работает как в минималистичных образах, так и в многослойных луках с жакетами, тренчами или кардиганами.

Особенно актуальными будут модели широкого кроя, прямые варианты и джинсы с акцентной фурнитурой.

Ранее OBOZ.UA писал, что Эмма Стоун отказалась от брюк и вышла на красную дорожку в пиджаке на голое тело с вырезом до талии. 37-летняя знаменитость превратила жакет в изысканное мини-платье.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.