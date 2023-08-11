Три лучших прически для женщин невысокого роста: выглядят дорого и придают образу элегантности. Фото

На первый взгляд кажется, что прическа не имеет никакого отношения к росту. Однако именно длина влияет на правильные пропорции.

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Стилисты советуют миниатюрным девушкам воздержаться от чрезмерно пышных укладок, таких как локоны или многослойные стрижки. Чем больше объема, тем большей визуально будет голова по сравнению с фигурой. OBOZREVATEL собрал прически, которые подходят женщинам ниже 160 сантиметров.

Прямой срез

Прямая стрижка, без наслоений и текстуры, дает визуальную густоту тонким волосам, но при этом не делает голову больше. Светская львица Кортни Кардашьян, ростом 155 сантиметров, никогда не делает объемных причесок. Ее шевелюра всегда ровная: либо длинные пряди, либо боб-каре в итальянском стиле.

Боб имеет много вариантов для укладки, но при этом хорошо дисциплинирует волосы и не требует проводить уйму времени у зеркала.

Пикси

Короткие стрижки наиболее подходят именно низким женщинам. Впрочем, следует быть осторожными девушкам с круглым лицом, поскольку пикси может придать лишнюю округлость. Эта укладка открывает шею, тем самым удлиняя силуэт.

Актриса Скарлетт Йоханссон обожает короткие стрижки, она никогда не отпускала длинные волосы. Рост звезды 160 сантиметров, а ее коронной прической считают пикси.

Высокий хвост

Обладательницам длинной шевелюры рекомендуется плести хвост, который еще называют конским. Это поможет сбалансировать рост и длину локонов. Каблуки ежедневно не оденешь, а без этого приема волосы влияют на пропорции тела.

Певица Адриана Гранде является популяризатором конского хвоста. Ее рост 153 сантиметра. Звезда завязывает его очень высоко и начесывает объем.

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