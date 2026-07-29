Не черный и не белый: нейтральный цвет стал хитом лета 2026 года

Еще совсем недавно этот оттенок чаще всего ассоциировался со строгими брюками, формой и классическими тренчами. Теперь дизайнеры и модные инфлюенсеры все чаще используют хаки в повседневных летних образах.

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Благодаря своей сдержанности он легко сочетается как с нейтральной палитрой, так и с яркими цветами. Эксперты рассказали, как носить новый главный оттенок этого сезона.

Почему хаки стал популярным

Хаки – это светлый оттенок коричневого или бежевого с легкими желтыми и зелеными нотками. На протяжении многих лет его в основном использовали для верхней одежды и брюк.

Летом 2026 года этот цвет вышел далеко за пределы привычных тренчей и классических брюк. Теперь хаки можно увидеть на майках, футболках, шортах, платьях и юбках.

Как и другие нейтральные цвета, он хорошо сочетается со сдержанными оттенками, но при этом не теряется на фоне ярких акцентов. Именно поэтому хаки подойдет и поклонницам минимализма, и тем, кто любит более насыщенные образы.

Широкие брюки цвета хаки и белая футболка

Брюки цвета хаки могут выглядеть гораздо современнее и изысканнее. Особенно удачно они сочетаются с классической белой футболкой.

Завершить образ можно свитером, небрежно накинутым на плечи. Такая простая деталь сделает комплект более продуманным и дорогостоящим на вид.

Майка цвета хаки и брюки в тон

Майка цвета хаки – не самый очевидный выбор для летнего гардероба, однако она легко вписывается в непринужденные образы для отпуска.

Ее можно надеть под белую рубашку с короткими рукавами. К комплекту стоит добавить брюки чуть более светлого или темного оттенка хаки, чтобы создать гармоничный тональный образ.

Укороченный тренч и чёрные капри

Длинные тренчи летом обычно откладывают до осени, однако укороченная модель до талии будет уместна в прохладный вечер или в офисе с кондиционером. Сочетать такую верхнюю одежду можно с черными капри. Завершат образ простые вьетнамки.

Юбка миди цвета хаки и темно-синяя футболка

Добавить летнему гардеробу фактурности поможет замшевая юбка цвета хаки. Она одинаково хорошо сочетается как с непринужденной просторной футболкой, так и с элегантной шелковой майкой.

Для более повседневного образа стоит выбрать темно-синюю футболку оверсайз и красно-черные вьетнамки.

Платье цвета хаки и яркий свитер

Платье цвета хаки в утилитарном стиле сочетает в себе практичность и современный дизайн. Большие карманы делают его удобным, а сдержанный цвет – универсальным.

Добавить яркий акцент можно с помощью вишнево-красного свитера. Его можно накинуть на плечи или завязать вокруг талии.

Бермуды цвета хаки и белый лонгслив

Шорты-бермуды помогут создать летний образ с легкой отсылкой к стилю героини фильма "Красотка".

Особенно изысканно это сочетание будет смотреться с моделью цвета хаки, простой белой футболкой с длинными рукавами и черными кожаными балетками.

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