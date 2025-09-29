Не черные: какой цвет брюк на пике моды этой осенью

Осень 2025 года приносит новый модный тренд – коричневые брюки, которые вытесняют классический черный цвет из гардеробов. Этот теплый, нейтральный оттенок добавляет образам мягкости, богатства и универсальности, делая его идеальным для различных стилей.

Эксперты предложили советы, как стилизовать коричневый цвет брюк к верхней одежде. От широкого кроя до вельветовых моделей – этот цвет подходит для любого фасона, от легинсов до плиссированных брюк.

Широкие брюки

Брюки широкого кроя в коричневом цвете – это сочетание комфорта и элегантности. Их свободный силуэт создает расслабленный, но изысканный образ, особенно в комбинации с розовой курткой-косухой и коричневой футболкой.

Добавьте замшевый клатч для завершения стильного ансамбля. Эти брюки идеально подходят для тех, кто хочет выглядеть модно без лишних усилий.

Брюки-клеш

Коричневые брюки-клеш напоминают популярную модель Vida от Reformation, но доступны по более низкой цене. Их расклешенный силуэт с низкой посадкой добавляет нотку ретро, что идеально вписывается в осенние тренды. Сочетайте их с легким блейзером для создания утонченного образа, который подчеркнет вашу индивидуальность.

Брюки с высокой посадкой

Классические плиссированные брюки с высокой посадкой в коричневом оттенке – это беспроигрышный вариант для элегантного стиля. Их структурированный крой подчеркивает талию и создает аккуратный силуэт. Такие брюки легко сочетаются с блузами или свитерами, что делает их универсальными для офисных или повседневных образов.

Вельветовые брюки

Вельветовые брюки с высокой посадкой и расклешенным кроем – must-have осени 2025. Их текстура добавляет образу тепла и роскоши, особенно в сочетании с белым свитером-поло и леопардовыми туфлями. Этот фасон идеально подходит для тех, кто хочет добавить нотку ретро-шика в свой гардероб.

Брюки прямого кроя

Прямые брюки из хлопковой смеси в коричневом цвете – выбор тех, кто ценит комфорт и стиль. Этот фасон выглядит сдержанно, но модно, особенно с тканым поясом и легкими аксессуарами. Они идеально подходят для повседневной жизни, позволяя выглядеть элегантно, не жертвуя удобствами.

