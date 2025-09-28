С чем сочетать джинсы: стильная комбинация на осень

Пока продолжается теплая осень, еще есть шанс покрасоваться на улице в действительно стильных и легких сочетаниях вещей. В частности, подобрать необычную комбинацию с модными джинсами.

Видео дня

Интересный вариант подсмотрело издание Who What Wear у актрисы Кэти Холмс. Она была среди звезд, которые первыми еще зимой подхватили моду на цвет сливочного масла, и правильно использует его в своих образах до сих пор. Ведь этот нейтральный, но не скучный оттенок прочно закрепился в трендах.

Недавно Холмс вышла на улицы Нью-Йорка в образе, который точно станет ориентиром для многих модниц и который мы воссоздали. Она соединила трендовые сейчас широкие прямые джинсы классического цвета денима со свободной рубашкой цвета сливочного масла. Вместе эта пара создавала расслабленный и непринужденный, но при этом хорошо скоординированный ансамбль.

Но завершить стильный лук без удачных акцентов невозможно. Поэтому Кэти добавила к своему аутфиту красные балетки и такого же цвета кожаную сумку. Получилось неожиданно яркое для осени сочетание. Обычно в этот сезон на первый план выходят приглушенные краски, а актриса предложила нечто солнечное и легкое. Впрочем, ее образ оказался вполне уместным для бабьего лета. Более того, он подходит для любого типа внешности. Поэтому такой комбинацией советуют пользоваться для вдохновения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, сумки каких цветов будут модными осенью 2025 года.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.